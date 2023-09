Les 7 incontournables films de l’acteur de Denzel Washington

Découvrez notre sélection des 7 meilleurs films mettant en vedette Denzel Washington. L’acteur américain a marqué l’histoire du cinéma grâce à ses rôles intenses et mémorables.

7. Flight (2012)

Dans ce drame réalisé par Robert Zemeckis, Denzel Washington livre une performance bouleversante en tant que pilote d’avion aux prises avec ses démons intérieurs. Le récit suit sa quête de rédemption après un accident aérien spectaculaire dont il est le seul responsable.

Flight aborde avec justesse les thématiques de l’addiction et de la responsabilité professionnelle, tout en offrant à Denzel Washington un rôle complexe et émouvant.

6. American Gangster (2007)

Réalisé par Ridley Scott, ce film noir s’inspire de la vie du gangster Frank Lucas, interprété avec brio par Denzel Washington. Il y incarne un criminel intelligent et impitoyable qui cherche à étendre son empire dans le New York des années 1970.

American Gangster dépeint avec réalisme et intensité l’univers sombre et violent du trafic de drogue, mettant en lumière les ambitions et les rivalités entre différents protagonistes.

5. Inside Man – L’homme de l’intérieur (2006)

Dans ce thriller haletant réalisé par Spike Lee, Denzel Washington campe un négociateur hors pair chargé de résoudre une prise d’otages dans une banque new-yorkaise. Le spectateur est tenu en haleine jusqu’à la fin grâce à un scénario ingénieux et des rebondissements inattendus.

Outre Denzel Washington, Inside Man – L’homme de l’intérieur réunit également des acteurs de renom tels que Clive Owen, Jodie Foster et Willem Dafoe, offrant ainsi un divertissement captivant pour les amateurs de suspense.

4. Training Day (2001)

Ce thriller policier réalisé par Antoine Fuqua offre à Denzel Washington l’un de ses rôles les plus marquants. Il y incarne un détective corrompu qui initie un jeune recrue aux méthodes musclées et controversées de la police de Los Angeles.

Grâce à son interprétation intense et convaincante, Denzel Washington remporte l’Oscar du meilleur acteur.

3. Le plus beau des combats (2000)

Denzel Washington endosse ici le rôle d’un entraîneur de football américain dans un film inspiré d’une histoire vraie. Ce drame sportif traite de l’intégration et de la lutte contre le racisme au sein d’une équipe scolaire.

Le plus beau des combats met en avant les valeurs de solidarité et de dépassement de soi, ainsi que l’importance du respect mutuel pour surmonter les préjugés.

2. Philadelphia (1993)

Aux côtés de Tom Hanks, Denzel Washington livre une prestation remarquable dans ce drame. Un film épousouflant qui aborde des thématiques sensibles telles que le SIDA et les discriminations. Il y interprète un avocat prêt à défendre un collègue, victime d’injustice.

Ce film marque la rencontre entre deux grands acteurs, Tom Hanks et Denzel Washington. De fait, leur complémentarité à l’écran est indéniable. Leurs performances respectives leur ont valu plusieurs récompenses et nominations.

1. Malcolm X (1992)

Réalisé par Spike Lee, ce biopic retrace la vie et le parcours de Malcom X, figure emblématique des droits civiques aux États-Unis. Denzel Washington incarne avec brio ce personnage complexe et charismatique, lui valant une nomination aux Oscars pour son interprétation magistrale.