RIP Matthew Perry : Les meilleurs épisodes de Chandler dans Friends

Matthew Perry, qui incarnait le personnage emblématique de Chandler Bing dans la célèbre série télévisée Friends, nous a fait rire et nous a touché pendant les dix saisons du programme. Dans cet article, nous allons passer en revue quelques-uns des épisodes les plus mémorables et drôles mettant en vedette Chandler Bing.

Celui qui a du jus (The One With the Blackout) – Saison 1, épisode 7

Dès le premier épisode, le personnage de Chandler Bing a su conquérir nos cœurs grâce à son humour et ses mimiques. Lors de l’épisode « Celui qui a du jus », Chandler se retrouve coincé dans un vestibule de guichet automatique avec le supermodel Jill Goodacre. Il tente alors de paraître cool et détaché en faisant des bulles avec son chewing-gum, mais finit par être victime d’un quiproquo hilarant. Par la suite, cet épisode restera l’un des premiers grands moments comiques de Chandler.

Celui qui gagnait les paris (The One With the Embryos) – Saison 4, épisode 12

Cet épisode culte de Friends met en scène un jeu-concours imaginé par Ross pour savoir qui connaît mieux leurs amis, Chandler et Joey ou Monica et Rachel. De fait, l’équipe gagnante remporte l’appartement des filles. Les questions posées, souvent très précises et anecdotiques, offrent un éclairage amusant sur les personnages. Mais surtout, elles permettent à Chandler Bing de briller par ses réponses sarcastiques et spirituelles. Cet épisode apporte également une touche émouvante avec le début de la procédure d’insémination artificielle de Phoebe, ce qui renforce l’impact comique de la situation initiale.

Celui qui ne s’y retrouvait plus (The One Where Chandler Can’t Remember Which Sister) – Saison 3, épisode 11

Encore sous le choc du mariage et de la grossesse de son ex Janice, Chandler noie son chagrin dans l’alcool lors de la fête d’anniversaire de Joey. Il finit par flirter avec l’une des sœurs de ce dernier, sans être capable de se souvenir laquelle le lendemain matin. Aidé par Ross, il essaie vainement de démêler cette situation embarrassante, tentant tant bien que mal d’identifier Mary Angela, la sœur en question. Même si Chandler sort perdant de cet épisode, ses répliques et ses mimiques valent leur pesant d’or.

Celui qui est mort dans l’appart du dessous (The One Where Heckles Dies) – Saison 2, épisode 3

Dans cet épisode de la saison 2 de Friends, Chandler dévoile un côté plus vulnérable de sa personnalité lorsque le voisin du dessous, M. Heckles, décède subitement. En rangeant les affaires de ce dernier, Chandler découvre qu’il a beaucoup plus en commun avec lui qu’il ne le pensait. Tout au long de l’épisode, il passe d’un état de panique face à l’idée de mourir seul à la prise de conscience qu’il peut choisir un autre chemin que celui emprunté par Heckles. La scène post-générique où il compare sa tête à une balle de golf aux côtés de Monica est particulièrement drôle.