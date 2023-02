The Mandalorian : À quelle période se passe la série dans l’univers de Star Wars ?

Moins de deux semaines avant la sortie de la troisième saison. L’occasion pour nous de déterminer la période de The Mandalorian dans la chronologie de Star Wars.

La troisième saison de The Mandalorian est attendue le 1er mars prochain sur Disney Plus. Jon Favreau en est toujours le showrunner, tandis que Pedro Pascal reprend son casque de Mandalorien. Din Djarin va retourner sur la planète Mandalore. Il sera accompagné du petit Grogu, alias Baby Yoda. Par ailleurs, dans The Mandalorian, la période du déroulement de ses événements est connue.

Les grandes époques de l’univers de Star Wars

Les conclusions des trilogies sont les repères de la chronologie narrative de Star Wars.

George Lucas proposait Star Wars ou La Guerre des étoiles en 1977. Il ne se doutait pas que son film de science-fiction puisse devenir le feuilleton spatial le plus populaire de l’histoire du cinéma. Star Wars est aujourd’hui une franchise mastodonte du cinéma et de la télévision. Celle-ci a empilé de nouvelles œuvres au fil des années pour enrichir remarquablement sa chronologie.

L’univers de Star Wars compte à ce jour six grandes époques. Notez que les trois trilogies de la franchise sont les principaux repères de la chronologie fictive. Cette dernière se détaille comme suit :

La Haute République galactique : tout ce qu’il y a avant la prélogie.

: tout ce qu’il y a avant la prélogie. La chute des Jedi : durant la prélogie.

: durant la prélogie. Le règne de l’Empire galactique : entre la prélogie et la trilogie originale.

: entre la prélogie et la trilogie originale. L’âge de la rébellion : durant la trilogie originale

: durant la trilogie originale La nouvelle République galactique : entre la trilogie originale et la troisième trilogie

: entre la trilogie originale et la troisième trilogie L’avènement du Premier Ordre : durant la troisième trilogie

The Mandalorian dans la période après Le Retour du Jedi

The Mandalorian commence cinq ans après la fin du Retour du Jedi.

Star Wars, épisode VI: Le Retour du Jedi – écrit par George Lucas, mais réalisé par Richard Marquand – est le troisième film de la franchise selon l’ordre de sortie. Rappelons que son arrivée dans les salles remonte à 1983. Cependant, Le Retour du Jedi est le sixième opus dans la chronologie fictive de l’univers. L’œuvre conclut également la trilogie originale.

La série The Mandalorian vient juste après Le Retour du Jedi. Les événements de sa première saison se déroulent environ cinq ans après la fin du sixième opus de la franchise. Luke Skywalker fonde son école de Jedi. Le petit Grogu y passe même quelque temps dans la deuxième saison. Ainsi, The Mandalorian se situe dans la période de la nouvelle République galactique.

Seulement The Mandalorian universe

La période de la nouvelle République galactique est assez trouble. La nouvelle République gouverne tant bien que mal la Galaxie avec à sa tête Mon Mothma. Ses cadres se composent des anciens pilotes X-Wings de l’Alliance rebelle. Des anciens généraux de l’Empire déchu gouvernent encore certaines régions. Cela est notamment le cas de Moff Gideon.

L’univers de The Mandalorian est pour l’heure le seul à exister dans cette sixième grande époque de la chronologie de Star Wars. Toutes les séries Star Wars qui composent la période sont effectivement des spin-offs de la création de Jon Favreau. Ces œuvres sont Le Livre de Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew.