The Last of Us : que s’est-il passé à la fin de l’épisode 4 ?

Voici l’explication de la fin de l’épisode 4 de The Last Of Us. Nous vous livrons tout ce que vous ne saviez pas sur cet épisode. Bien évidemment, ne vous aventurez guère plus loin si vous souhaitez éviter les spoilers.

Dans la série The Last Of Us, les chasseurs sont à Kansas City au lieu de Pittsburgh. Malgré l’emplacement différent, l’histoire reste la même. Tout au long de l’épisode, les chasseurs recherchent deux hommes appelés Henry et Sam. L’épisode 4 de The Last of Us se termine avec le plus gros cliffhanger jusqu’ici. Cette aventure laisse en suspens de nombreuses questions et indices sur l’avenir de la série.

Une fin pleine de mystère pour l’épisode 4 de The Last Of Us

Dans la dernière scène, Ellie réveille Joel. Ellie est paniquée, car deux nouveaux personnages ont envahi leur cachette : Henry et Sam. Qui sont-ils ?

Dans le jeu, Henry et Sam font partie d’un groupe de voyageurs qui entre à Pittsburgh pour s’approvisionner. Des chasseurs attaquent alors leur groupe, et Henry et Sam sont les seuls survivants. Dans l’épisode 4, leur histoire semble avoir été modifiée.

D’autres changements par rapport au jeu émaillent l’épisode.

Introduction des chasseurs dans l’épisode

L’histoire de cette faction dangereuse est plus développée. Anciens résidents de la QZ (zone de quarantaine) de Kansas City, ils ont formé un groupe révolutionnaire lassé des voies militaristes de la FEDRA.

Il y a des allusions à cela tout au long de l’épisode. Comme le fait que Kathleen, le chef, utilise les blocages FEDRA à son avantage.

Kathleen est en guerre contre des personnes qui lui ont fait du tort. Elle recherche des personnes spécifiques responsables de la mort de certains révolutionnaires après les avoir dénoncés à la FEDRA.

Qu’y a-t-il sous le sous-sol fissuré à la fin de Last Of Us Episode 4 ?

Une séquence mystérieuse de l’épisode survient après que Kathleen et Perry aient trouvé l’une des cachettes d’Henry et Sam. Perry conduit Kathleen dans un sous-sol avec un sol fissuré, sous lequel quelque chose bouge. Cela affole beaucoup Kathleen et Perry, et ce dernier se demande quand ils doivent le dire aux autres.

Katheleen lui impose le secret. De fait, il semble que la fissure résulte des activités souterraines des Colosses, un type d’infectés que l’on n’a pas encore vu à l’écran jusqu’ici dans la série. Ils sont plus résistants grâce à l’épaisse couche de champignon qui les protègent.

Le lien croissant entre Joel et Ellie

Dans l’épisode, Joel interroge Ellie sur son passé. Après cela, Ellie lui raconte une blague. Joel rit ouvertement de la blague après avoir tenté de la cacher et dit qu’il perd la tête. Cela lui fournit son premier vrai moment de bonheur.