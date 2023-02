The Last of Us : Ellie peut-elle infecter d’autres personnes ?

La série The Last of Us pourrait montrer Ellie capable d’infecter d’autres personnes. Cette possibilité est explorée de manière brillante dans le jeu.

Le Cordyceps dans le jeu de Naughty Dog et dans la série de HBO est une mutation capable d’infecter les humains. Il se déplace à travers la circulation sanguine pour atteindre le cerveau. Le champignon parasite s’y développe ensuite pour provoquer une grave infection irréversible. La franchise The Last of Us présente Ellie comme son unique personnage immunisé. Elle est une porteuse saine.

Une morsure au bras a rendu possible le contact entre le champignon mutant et la protagoniste de la franchise. Bien que l’organisme parasite soit arrivé jusqu’à son cerveau, la jeune fille ne développe aucune infection pour une raison inconnue à ce jour. Se pose alors la question de sa contagiosité. The Last of Us Part II – la suite du premier opus – contient des éléments de réponse.

Les jeux de Naughty Dog présentent deux méthodes de propagation du Cordyceps mutant. La première est la morsure d’un infecté, tandis que la seconde implique des spores en suspension dans l’air. En partant de l’hypothèse qu’Ellie peut infecter d’autres personnes, cela ne se ferait que par morsure. Le contact d’un individu sain avec sa salive pourrait aussi répandre la mutation du parasite.

Ellie ne peut pas développer une infection au Cordyceps. La jeune fille ne risque pas de voir des champignons pousser sur son corps. De ce fait, elle ne peut pas produire de spores pour contaminer d’autres personnes.

Sa plus grande peur dans The Last of Us Part II

Le troisième opus de la franchise vidéoludique intervient cinq années après la conclusion de The Last of Us ou The Last of Us Part I. C’est le niveau Finding Strings ou À la recherche des cordes lors du jour 2 à Seattle qui nous intéresse particulièrement. Cette partie du jeu fait découvrir aux joueurs une page du journal intime d’Ellie. Cette dernière n’avait que 16 ans quand elle avait rempli la page.

Le journal raconte sa difficile relation avec une certaine Cat, peu après avoir été mordue. Elle craignait de transmettre le Cordyceps mutant à sa partenaire. Elle évitait autant que possible les contacts physiques et cela nuisait à leur relation intime. Sa copine insiste et la jeune fille se laisse finalement aller à l’amour. Ellie réalise qu’elle n’est pas contagieuse quand Cat ne montre aucun signe.

Une Ellie contagieuse dans la série ?

Craig Mazin et Neil Druckmann – l’ancien directeur de création des jeux – sont les showrunners de la série de HBO. Malgré la présence du deuxième, l’adaptation télévisée dévie grandement de son matériau d’origine sur certains points. Notez par exemple que les spores n’existent pas dans la série. Elles sont pourtant des éléments incontournables dans l’univers vidéoludique.

Dans les jeux The Last of Us, Ellie ne peut pas contaminer d’autres personnes. Rien ne garantit que ce sera également le cas dans l’adaptation télévisée. Les trois épisodes déjà disponibles ne donnent aucune indication sur le sujet. Par ailleurs, il reste six épisodes à la première saison pour démentir la franchise vidéoludique. À moins qu’il ne faille attendre la saison 2 pour cela.