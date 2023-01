The Last of Us : Que se passe-t-il si on est infecté par le Cordyceps ?

Les humains dans The Last of Us peuvent être contaminés par le Cordyceps. Les symptômes de l’infection évoluent en fonction de la progression du champignon parasite.

Le champignon ascomycète existe réellement, mais le spécimen n’est pas la terrible menace que l’on voit dans la franchise de Naughty Dog. C’est une version mutante que les créatifs du studio américain ont imaginé pour les besoins de leur jeu. Ainsi, le cerveau humain dans The Last of Us peut être infecté par le Cordyceps. Ce dernier provoque des lésions irréversibles aboutissant à différents types d’hôte.

La contamination au Cordyceps dans The Last of Us

Les Ascomycètes sont une large famille de champignons connus pour produire des spores. Ces cellules reproductives se retrouvent en suspension dans l’air pour assurer leur multiplication. Les créateurs de la franchise phare de Naughty Dog ont gardé cette méthode de reproduction pour leur champignon mutant. Un sujet sain tombe donc en respirant les spores. Il peut aussi se faire contaminer par la morsure d’un humain infecté.

Ces modes de contamination ne sont tous présents dans l’adaptation de HBO. Dans la série télévisée The Last of Us, le Cordyceps se transmet uniquement par morsure. Cette décision fait qu’il n’est plus indispensable pour les personnages de s’encombrer des masques à gaz. Que les fans ne s’y trompent pas. Les infectés de la série événement ne sont pas moins redoutables.

L’évolution de l’infection au Cordyceps

Les Coureurs peuvent être neutralisés au corps-à-corps.

Le premier stade donne naissance aux Coureurs. Le champignon parasite consume le cerveau en seulement 2 jours. Des stigmates apparaissent sur le visage, et les yeux se remplissent de sang. Les personnes infectées sont facilement irritables et deviennent très violentes. Parce que leur apparence humaine reste pratiquement intacte, les Coureurs constituent une menace pour leur rapidité.

Les Rôdeurs sont handicapés par une vue en déclin.

Les Coureurs deviennent des Rôdeurs après deux semaines d’infection. C’est le second stade. Des champignons couvrent une partie de la tête, notamment l’œil droit. Les Rôdeurs compensent leur vue déclinante en apprenant l’écholocalisation. Leur comportement de chasseur les pousse à se fondre dans le décor pour ensuite lancer des attaques surprises.

Les Claqueurs sont assez coriaces.

Le troisième stade intervient après l’année de contamination. Les Claqueurs se reconnaissent à leurs têtes entièrement recouvertes de champignons. Des petites plaquent poussent à certaines parties du corps pour en renforcer la résistance. Les Claqueurs bénéficient d’une force physique augmentée. Ils maîtrisent aussi l’écholocalisation.

Les Colosses sont très agressifs et très coriaces.

Le quatrième stade est atteint au bout d’une dizaine d’années d’infection. Les hôtes deviennent des Colosses qui sont l’incarnation de la force brute. Les épais champignons qui poussent sur le corps offrent une protection à l’épreuve des balles. Les Colosses bougent lentement et leur écholocalisation est moins bonne. En revanche, ils peuvent lancer des sacs de toxines pour affaiblir leurs proies.

Il est important de noter que la série télévisée a pris certaines libertés par rapport au jeu. Celle-ci peut tout à fait introduire de nouvelles formes de l’infection.

