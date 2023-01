The Last of Us : Comment l’épisode 2 dévie grandement du jeu

Les fans ont sûrement été surpris devant The Last of Us épisode 2. La suite de la série a effectivement changé des moments marquants du jeu.

HBO a diffusé, dimanche, le deuxième épisode de sa nouvelle série événement. Joel et Tess ont commencé leur difficile périple à travers les États-Unis afin de protéger Ellie. Comme dans le premier épisode, les connaisseurs du jeu ont découvert les autres libertés que les créateurs de la série ont prises. Toutefois, celles-ci ne semblent pas faire que l’adaptation trahisse l’esprit de son matériau de base jusque-là. Les changements notables dans The Last of Us épisode 2 concernent quelques moments marquants du jeu.

La provenance du Cordyceps connue dans l’épisode 2

La version vidéoludique The Last of Us focalise les joueurs sur la progression de Joel et Ellie dans une Amérique dévastée. Il n’y a pas de place pour véritablement s’intéresser à l’origine du Cordyceps. Le plus important est la survie des deux protagonistes du jeu. Néanmoins, des vieux journaux et des notes – éparpillés dans l’environnement – donnent quelques informations sur le champignon mutant et sa propagation.

L’adaptation télévisée ne pouvait avoir cette approche. C’est pour cette raison que le deuxième épisode s’ouvre sur un retour en arrière, notamment en 2003. Rappelons que c’est l’année du début de la pandémie dans la série. Il est désormais connu que la première contamination a eu lieu à Jakarta, en Indonésie. L’employée d’une meunerie se fait mordre par un inconnu, le patient zéro. Infectée, elle va attaquer ses collègues avant d’être abattue. Mais il est déjà trop tard.

Les différences entre le jeu The Last of Us et l’épisode 2

Dans le jeu, un vieux journal renseigne sur l’origine du Cordyceps.

L’épisode 2 de The Last of Us continue ensuite avec l’apparition de la professeure Ibu Ratna (Christine Hakim). Ce personnage absent des jeux est une spécialiste de mycologie à l’université d’Indonésie à Jakarta. Celle-ci est chargée de pratiquer une autopsie sur l’employée de la fabrique de farine. La scientifique découvre avec choc que le Cordyceps peut désormais infecter les humains. Elle recommande alors une frappe nucléaire sur la ville avec tous ses habitants.

La provenance du champignon mutant n’est pas racontée de la même manière dans le jeu. Un vieux journal – qu’il est possible de trouver dans la maison de Joel – renseigne les joueurs sur la contamination. La une du papier raconte une pandémie partie de maïs contaminés distribués aux États-Unis, au Mexique puis en Amérique centrale.

La mort de Tess modifiée dans The Last of Us épisode 2

Dans le jeu, Tess meurt en se faisant abattre par des soldats.

Le sacrifice de Tess était le moment déchirant de ce deuxième épisode. Joel et Tess escortent Ellie jusqu’à la mairie. Mais le trio y découvre la mort de tous les membres du commando Fireflies chargé de récupérer la jeune fille. Désespérée, Tess dévoile avoir été infectée à ses deux compagnons. C’est alors qu’une horde prend d’assaut la mairie. La contrebandière déverse les barils d’essence et des grenades disponibles. Elle se fait exploser avec la horde pour permettre la fuite de Joel et Ellie.

Dans le jeu, la partenaire de Joel meurt à peu près dans les mêmes circonstances. Mais au lieu de la horde, ce sont des militaires américains qui abattent Tess. Le sacrifice de cette dernière est ainsi moins dramatique et moins spectaculaire dans la version vidéoludique.

