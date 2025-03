J’ai testé le vélo électrique Mapfour N1 Pro d’Engwe ! Va-t-il nous époustoufler ? 

Dès que j’ai posé les yeux sur le Mapfour N1 Pro d’Engwe, j’ai su qu’il ne s’agissait pas d’un vélo électrique ordinaire. Son design audacieux et sa construction en carbone lui donnent une allure futuriste qui attire immédiatement l’attention. Impossible de passer à côté sans avoir envie de l’essayer.

Mais un beau vélo suffit-il à convaincre ? Derrière son esthétique soignée, ce modèle promet puissance, autonomie et confort. J’ai donc décidé de le mettre à l’épreuve, sur route et en tout-terrain, pour voir s’il est aussi performant qu’il en a l’air. Verdict après plusieurs jours de test !

Caractéristiques techniques

Cadre : Fibre de carbone

: Fibre de carbone Moteur : 250W Ananda brushless à entraînement central

: 250W Ananda brushless à entraînement central Couple moteur : 80 N.m

: 80 N.m Batterie : 36V 10Ah lithium-ion (amovible)

: 36V 10Ah lithium-ion (amovible) Autonomie : Jusqu’à 100 km en assistance niveau 1

: Jusqu’à 100 km en assistance niveau 1 Vitesse maximale : 25 km/h

: 25 km/h Temps de charge : 1,5 à 2 heures

: 1,5 à 2 heures Transmission : Shimano 7 vitesses

: Shimano 7 vitesses Freins : Disques hydrauliques 160 mm à l’avant et à l’arrière

: Disques hydrauliques 160 mm à l’avant et à l’arrière Pneus : 700x42C

: 700x42C Éclairage : Phare avant et feu arrière solaire

: Phare avant et feu arrière solaire Affichage : Écran LED couleur

: Écran LED couleur Capacité de charge : Jusqu’à 120 kg

: Jusqu’à 120 kg Poids du vélo : 19 kg

: 19 kg Dimensions plié : 152,4 × 22,5 × 73 cm

: 152,4 × 22,5 × 73 cm Angle de montée maximal : 10° (pentes modérées)

: 10° (pentes modérées) Accessoires inclus : Batterie, chargeur, pédales, garde-boue avant/arrière, béquille, outils de montage, manuel utilisateur

Un design qui impressionne

Quand j’ai déballé le Mapfour N1 Pro d’Engwe, sa conception unique m’a tout de suite éblouie. Son cadre en carbone, à la fois robuste et incroyablement léger, capte immédiatement la lumière et lui donne un effet presque scintillant. D’ailleurs, ce choix de matériau n’est pas qu’un atout esthétique, il permet aussi d’alléger l’ensemble tout en garantissant une solidité à toute épreuve.

En main, le vélo dégage une impression de qualité premium, avec des finitions impeccables et un design qui attire les regards. L’assemblage a été un jeu d’enfant : en quelques minutes, j’avais fixé les pédales, inséré le guidon et ajusté la béquille. Rien de compliqué, tout est pensé pour une prise en main rapide et efficace.

Des fonctionnalités à la hauteur de son design

Le Mapfour N1 Pro d’Engwe est un e-bike particulièrement beau. En plus, il regorge d’innovations intelligentes qui rendent chaque trajet plus fluide et plus sécurisé. Ce qui m’a immédiatement frappée, c’est son écran de bord couleur, placé directement sur le guidon.

En plus d’afficher des informations classiques comme la vitesse ou l’autonomie restante, il propose aussi des alertes de panne. De même, il met à disposition des réglages pour les phares à intensité variable et même une fonction d’alarme intégrée. Ce dernier point est un véritable atout, surtout si vous circulez fréquemment en ville.

Côté sécurité, Engwe a mis le paquet. Le verrouillage électronique à distance, accessible via une application, permet d’activer ou désactiver l’assistance sans avoir besoin d’une clé. Il embarque également un GPS intégré et un système de géorepérage. Cela signifie qu’en cas de vol ou de déplacement non autorisé, une alerte est envoyée sur votre téléphone. Pouvoir suivre la position de son vélo en temps réel est un détail qui rassure. À mon avis, ça devrait devenir un standard sur tous les modèles de vélo électrique haut de gamme.

Un moteur puissant et une autonomie convaincante

Sous son design raffiné, le Mapfour N1 Pro d’Engwe cache un moteur central performant et une batterie amovible. Avec une seule charge, j’ai pu rouler toute une semaine, ce qui est plutôt impressionnant. L’autonomie varie bien sûr en fonction de l’utilisation, mais même après plusieurs trajets en mode assisté, la batterie tenait bon.

De plus, le moteur à assistance pédalée est un autre point fort. Grâce à sa répartition centrale, le poids est parfaitement équilibré. Lors de mes tests en montée, j’ai pu grimper des pentes raides sans effort, même en démarrant à l’arrêt. Le vélo réagit immédiatement et fournit juste ce qu’il faut de puissance pour éviter toute sensation d’à-coup. Ce niveau de réactivité m’a particulièrement marquée, surtout comparé à d’autres modèles où l’assistance met quelques secondes à s’enclencher.

Une application compagnon bien pensée

L’application mobile ajoute une véritable dimension connectée à ce vélo électrique. Une fois reliée en Bluetooth, elle donne accès à une multitude de réglages personnalisables. Vous pouvez ajuster l’assistance au pédalage, gérer l’intensité des phares, activer l’alarme, et même analyser vos itinéraires passés.

J’ai particulièrement aimé la fonction de géorepérage personnalisable, qui permet de définir une zone de circulation autorisée. Dès que le vélo en sort, une alerte est envoyée. C’est un excellent moyen de renforcer la sécurité.

Une conduite fluide et un freinage ultra-efficace

Une fois sur la route, j’ai pu apprécier la fluidité et la souplesse du Mapfour N1 Pro d’Engwe. Dès les premiers coups de pédale, j’ai ressenti une vraie sensation de confort, renforcée par un système de suspension bien calibré. La transmission Shimano 7 vitesses permet d’adapter facilement l’effort, que ce soit en ville ou sur des routes plus vallonnées.

Mais ce qui m’a le plus impressionnée, c’est le freinage à disques hydrauliques. Même à haute vitesse, le vélo s’arrête en quelques secondes sans aucun à-coup. Lors de mes tests, j’ai volontairement déclenché des freinages d’urgence. Et à chaque fois, j’ai ressenti une parfaite maîtrise du vélo. C’est un vrai gage de sécurité, notamment lorsqu’on roule en ville.

L’assistance au pédalage est également bien pensée. Elle ne donne jamais l’impression d’être artificielle ou brutale. Au contraire, elle accompagne parfaitement chaque mouvement. Elle s’adapte à votre cadence pour offrir une sensation de conduite naturelle. En mode assisté, j’ai atteint les 25 km/h sans difficulté. D’ailleurs, le passage d’un mode à l’autre se fait en douceur, sans à-coup.

