Les 10 vélos les plus déjantés de l’histoire ! Comment font-ils pour fonctionner ?

Sans plus attendre, voici une liste des vélos les plus déjantées de l’histoire et que vous souhaiterez sûrement essayer si vous êtes un fan de cyclisme. N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour savoir lequel de ces vélos vous a le plus séduit pour une virée estivale, seul ou accompagné !

Le vélo tandem Twin Tri-Rider

La première place de notre classement de vélos déjantés de l’histoire est ce tandem Twin Tri-Rider ! Doté d’un guidon surélevé, d’un frein avant et arrière, ce tricycle pourra faire le bonheur des collectionneurs et cyclistes invétérées en quête d’objet insolite ! Il est également équipé d’un panier arrière, ce qui est très pratique pour les sorties en pleine nature !

Le Spacelander 1960

Adapte de vintage, ce vélo insolite est fait pour vous ! En effet, cette édition 1960 de la bicyclette futuriste s’est inspirée de la course à l’espace entre 1957 et 1975. Elle a été créée par le designer industriel britannique Benjamin Bowden. Quoi qu’il en soit, elle fait partie des vélos les plus déjantés que nous pouvons retrouver au monde. Est-ce que vous aimerez monter dessus ?

Le vélo Di-Cycle

Le Di-Cycle moderne et futuriste s’est inspiré de celui conçu et créé par Edward Otto en 1881. Beaucoup plus confortable, avec un design et des couleurs plus épurées, cette bicyclette a été fabriquée pour rouler dans la ville de Helmond, au Pays-bas. Ses roues se trouvent l’une à côté de l’autre et elle dispose d’un toit pour protéger le cycliste de la pluie, du vent et même du soleil. Et pour aller encore plus loin, le Di-Cycle est doté d’un moteur électrique. Ce qui fait que lorsque vous la conduisez, vous aurez l’impression d’être à bord d’un vélo électrique !

L’Hyperbike

Avec ses roules latérales, ce vélo imaginé et créé par la société Body Rite Ltd. à New York fait partie des modèles les plus insolites du moment ! En effet, il comporte des sangles et peut apparemment rouler jusqu’à 50 mph. Sa particularité c’est qu’il ne dispose pas de selle mais que le cycliste reste debout tout au long du déplacement. Qui plus est, des pédales se situent au niveau des mains. De quoi se muscler les bras pendant un tour à vélo !

Le vélo à roues carrées

Est-ce que ça vous tenterait de rouler sur un vélo avec des roues carrées ? Si cela vous semble insolite, sachez que ce vélo à roues carrées fait partie des vélos les plus déjantés du siècle ! A la base, les roues doivent être rondes pour pouvoir rouler sur n’importe quel support, mais avec ce modèle, le fabricant a opté pour des roues carrées. Et le délire dans tout cela c’est que les roues fonctionnent correctement ou presque grâce à un système d’engrenages dissimulé dessous. Une expérience qui tourne « carrée » !

Vélo de banlieue « ThisWay »

Un vélo imaginé et créé par Torkel Dohmens, ce modèle se conduit couché tel un scooter BMW C1 ! Le must c’est que vous pouvez le conduire qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou qu’il fait beau. Les personnes qui l’ont déjà essayé affirment que ce vélo de banlieue offre un certain confort, mais cela reste à prouver !

Le vélo minimaliste Nulla

Parmi la liste des vélos déjantés de l’histoire, il faut croire que ce modèle conçu par Bradford Waugh bat tous les records, ou presque ! Il est minimaliste mais pas de la manière dont vous le pensez. En effet, ce vélo ne comporte pas de rayons malgré son doux nom qui sonne italien.

Le vélo en or

Il faut croire que c’est le vélo le plus cher du moment pour un prix d’un million de dollars. Il a tout d’un vélo ordinaire à une différence de taille : il est fabriqué en or 24 carats. Confectionné par The House of Solid Gold, ce vélo fait partie des plus insolites que nous pouvons retrouver au monde. Si vous décidez de faire un tour avec, vous aurez sûrement besoin d’un garde du corps, et pas qu’un !

Le vélo avec des pneus composés de chaussures

Ce vélo hilarant était apparu en public lors de la journée mondiale sans voiture de 2017. Sur la selle, le cycliste Zeb Thomas qui paradait durant le Tour de Fat à San Francisco. Vous vous demandez certainement quelle est la particularité de ce vélo ? Tout simplement grâce à ses pneus faits de vieilles chaussures. Pour ce qui est du confort, nous vous laissons faire votre petite idée sur le sujet…

Le vélo électrique de la marque EBIQ

Avec sa silhouette distinctive, ce vélo électrique de la marque EBIQ fait partie des vélos les plus déjantés de toute l’histoire. Avec son design assez innovant, il faut croire que c’est le nouveau vélo du futur. En attendant, il faudra nous contenter des modèles qui sont déjà commercialisés sur le marché !