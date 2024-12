Test de la Huawei Watch D2, le meilleur appareil qui prend soin de votre santé ?

S’il existe une catégorie spécifique de la « meilleure montre connectée pour la tension artérielle », la Watch D2 serait instantanément catapultée dans cette position. C’est pourquoi j’ai décidé de tester la Huawei Watch D2.

Elle succède à la Watch D sortie en 2022. Puis, cette montre connectée Huawei semble prêt à relancer une série de montres qui allait être reléguée dans les profondeurs de l’histoire des smartwatch.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 48 × 38 × 13.3 mm

48 × 38 × 13.3 mm Ecran : 1.82 ouces AMOLED (480 × 408 pixels, PPI 347)

1.82 ouces AMOLED (480 × 408 pixels, PPI 347) Poids : 40 g sans le bracelet

40 g sans le bracelet Étanchéité : IP68

IP68 Autonomie : 6 jours usage typique

Présentation de la Huawei Watch D2

De nombreuses montres connectées prétendent offrir les capacités de suivi de la santé et de la condition physique les plus holistiques. Qu’il s’agisse du suivi de l’activité, de l’ECG, du stress, du sommeil et de la récupération, il y en a beaucoup qui peuvent tout faire.

Mais il y a la Huawei Watch D2, qui offre tout cela, et une chose supplémentaire qu’aucune autre smartwatch ne peut faire sans un accessoire supplémentaire : le suivi de la pression ambulatoire.

Cet ajout en fait l’une des smartwatch les plus importantes du marché pour ceux qui ont besoin de prendre des mesures régulières. Et à travers ce test de la Watch D2 de Huawei, je vais élucider ces mystères pour vous les décrire.

Une esthétique soignée

Son design fin lui confère une allure moderne et élégante. Elle a une forme rectangulaire avec des coins arrondis. Cette montre est considérablement plus petite et plus légère que son prédécesseur. La Huawei Watch D2 est fabriquée en aluminium.

Sur le côté droit, il y a deux boutons. Le bouton du haut peut tourner. Ensuite, le retour haptique lors de la rotation est également très bon. J’apprécie que Huawei ait ajouté de la texture à ce bouton. Cela compte vraiment lorsqu’on le fait tourner fréquemment.

Puis, j’ai remarqué que cette montre connectée s’adapte à toutes les tenues, que ce soit pour le travail ou les loisirs. On a réellement l’impression de porter une montre connectée classique au poignet. Cependant, son bracelet est plus large que celui d’une montre connectée ordinaire. Et il est composé de deux couches en raison du suivi approprié de la pression artérielle.

Un superbe écran AMOLED

La Huawei Watch D2 est équipée d’un écran AMOLED de 1,82 pouces, offrant une résolution de 480 x 408 pixels. Il est légèrement rectangulaire et recouvert d’un verre incurvé. Cependant, la courbure est assez subtile. Puis, avec une luminosité maximale de 1 500 nits, l’affichage est clair et lisible même en plein soleil.

Une montre personnalisable

Les utilisateurs peuvent personnaliser le cadran de la montre avec une variété de thèmes pour cadran. Comme sur toutes les autres montres connectées, vous pouvez afficher vos passions et montrer votre style personnel.

Par contre, il n’est pas possible de changer de couleur de bracelet. Il y en a que deux, un en cuir blanc et l’autre en silicone noir. C’est bien normal, car des circuits sont intégrés dedans. C’est pourquoi il n’y a que ces coloris pour le moment.

Connectivité et Notifications

Lors de ce test de la Huawei Watch D2, il s’avère que le Bluetooth 5.2 se connecte facilement à votre smartphone. Cela permet de recevoir des notifications d’appels, de messages et d’applications directement sur votre poignet.

Les utilisateurs peuvent répondre ou rejeter des appels, consulter les journaux d’appels et gérer les notifications sans avoir à sortir leur téléphone. Les fonctionnalités de communications sont donc assez bonnes.

Applications et Services Complémentaires

En achetant la montre, les utilisateurs bénéficient aussi d’un abonnement de trois mois à HUAWEI Santé+. J’ai trouvé cela plutôt pratique. Grâce à cela, j’ai pu faire des séances d’entraînement à mon rythme, des méditations guidées et recevoir des conseils de bien-être.

En plus de cela, la montre analyse bien les cycles de sommeil. En testant cette option elle m’a fourni des conseils personnalisés pour améliorer ma façon de dormir. J’ai eu droit à des fonctionnalités comme le mode Sommeil et des bruits blancs pour favoriser la relaxation. Je n’ai pas particulièrement de soucis à m’endormir. Mais cela a été intéressant de tester ces fonctions pour le fun.

Fonctionnalités de Suivi de la Santé

Ensuite, ce qui fait la popularité de la Huawei Watch D, c’est la mesure de la pression artérielle et c’est justement cela que je veux tester sur la D2. Et il s’avère que ce modèle propose une fonction de mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA).

Fonctionnement de la MAPA

La MAPA est une denrée rare dans une smartwatch. Grâce à un capteur de haute précision et une mini-pompe, elle peut surveiller la pression artérielle à tout moment, même pendant le sommeil.

J’étais donc impatient de tester la précision et la fiabilité de cette fonction. Après avoir configuré la montre et mis mon bras en position, j’ai lancé la surveillance de la montre. Lorsque l’airbag s’est gonflé, j’étais impatient de voir quels seraient les résultats. Et ils sont vite apparus.

Mesures de la respiration

Sinon, la montre connectée est capable de surveiller la fréquence cardiaque en continu. Elle mesure aussi le niveau de SpO2 (saturation en oxygène) et la fréquence respiratoire. Puis elle détecte les anomalies respiratoires. Ces données sont essentielles pour une évaluation complète de la santé. Si comme moi, vous aimez vérifier si vos signes vitaux vont bien, cet outil est très précis.

Après ces options, il ne faut pas oublier le système TruSense. Ce système avancé de chez Huawei permet de surveiller 6 points majeurs du corps, y compris les systèmes respiratoire, nerveux et endocrinien. Il offre une vue d’ensemble de la santé numérique de l’utilisateur.

Divers modes de suivi de l’activité physique

Pour ceux qui prennent cette smartwatch pour faire du sport, sachez qu’elle prend plus de 80 modes d’exercice en compte. Du jogging à la natation, la montre prend en charge une large gamme d’activités sportives. Les utilisateurs peuvent donc suivre leurs performances dans des disciplines variées.

En effet, elle peut détecter automatiquement 6 activités courantes. Cela facilite ainsi le suivi des séances d’entraînement sans intervention manuelle. Et grâce à un positionnement GNSS précis, les utilisateurs peuvent suivre leurs parcours en extérieur avec une grande exactitude. C’est ce qui est idéal pour les coureurs et les cyclistes.

Autonomie et Charge de la Huawei Watch D2

A par cela, la montre offre une autonomie impressionnante, même avec des fonctionnalités de suivi de santé activées. Je peux même dire qu’elle est excellente par rapport aux montres Wear OS et à l’Apple Watch.

Mais elle n’est pas aussi bonne que celle de la Huawei Watch GT5 et de la Watch GT5 Pro, qui sont plus grandes. Mais il fallait s’y attendre. Lors des tests effectués par Huawei, l’entreprise a pu obtenir 6 jours d’utilisation avec un « usage typique ». Cela inclut un scénario spécifique d’utilisation des fonctionnalités.

Huawei a également noté que si vous activez la surveillance de la pression sanguine ambulatoire (ABPM) à intervalles de 15 minutes, vous obtiendrez une autonomie d’une journée.

Mais en gros, cette montre offre une autonomie de 5 à 6 jours. Lors de mon test de ma Huawei Watch D2 j’ai pu obtenir une autonomie d’environ 5 jours, deux fois de suite. J’ai activé pratiquement toutes les fonctions possibles, à l’exception de la MAPA et de l’affichage permanent.

J’ai également porté la montre sous la douche, et quand j’étais coincé sous une averse. J’ai également reçu une tonne de notifications diverses lors de son usage. Et j’ai utilisé la montre pour contrôler la musique et j’ai fait environ 6 séances d’entraînement au cours de 10 jours. Mais sa charge ne m’a pas déçu.

Recharge de la smartwatch

Pour recharger cette montre connectée, la Huawei Watch D2 est équipée d’un système de charge sans fil, rendant le processus de recharge simple et pratique. Elle peut se recharger complètement en moins d’une heure.

En ce qui concerne le chargement, il s’effectue par l’intermédiaire d’une rondelle de chargement magnétique. Il faut que la montre reste en place lorsque vous l’approchez de cette rondelle, qui dispose d’un port de type A pour la brancher.

Il m’a fallu environ 45 minutes pour recharger complètement la montre. Mais au cas où vous vous poseriez la question, elle n’était pas complètement morte. Elle était bien en dessous de 10 % de charge les deux fois.

Huawei Watch D2 La meilleure smartwatch qui prend soin de votre santé Voir l’offre Verdict La Huawei Watch D2 se positionne comme un compagnon idéal pour ceux qui souhaitent surveiller leur santé de manière proactive. Cette montre connectée bénéficie d’un design élégant et de fonctionnalités avancées. Il n’existe pas de meilleure smartwatch que la Huawei Watch D2 pour ceux qui souhaitent surveiller leur tension artérielle. C’est une montre impressionnante compte tenu de ce qu’elle contient. Que ce soit pour l’analyse des signes vitaux ou la gestion des activités sportives, cette smartwatch répond aux attentes des utilisateurs modernes soucieux de leur bien-être. On aime Plus légère qu’il n’y paraît

Nombreuses fonctions de fitness et de santé On aime moins Prix élevé

Améliorations à apporter à l’affichage

