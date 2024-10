Test de la Huawei Watch GT 5, une montre connectée au top de sa forme ?

Huawei n’est pas comme la plupart des entreprises technologiques. Sa nouvelle série WATCH GT 5 n’est pas comme la plupart des montres connectées et c’est pourquoi j’ai décidé de tester ce modèle.

Elle est aussi belle que performante à ce qu’il paraît. Mais voyons réellement ce qu’elle a dans le ventre. Est-elle aussi performante que brillante ? Voici ce qu’il en est.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 45,8 mm x 45,8 mm x 10,7 mm et 41,3 mm x 41,3 mm x 9,5 mm

45,8 mm x 45,8 mm x 10,7 mm et 41,3 mm x 41,3 mm x 9,5 mm Ecran : couleur AMOLED 1,43 pouce/1,32 pouce

couleur AMOLED 1,43 pouce/1,32 pouce Poids : Environ 48 g/ 35 g (sans le bracelet)

Environ 48 g/ 35 g (sans le bracelet) Etanchéité : 5 ATM – IP69K pour la Natation

5 ATM – IP69K pour la Natation Autonomie : Jusqu’à 14 en mode économie d’énergie et 7 jours en usage normal

Présentation de la Huawei Watch GT 5

Au début du mois, Huawei a organisé son dernier lancement de produits innovants à Barcelone. La marque y a présenté la série Watch GT 5. Quatre modèles de smartwatch de tailles différentes ont été présentés. Et les appareils sont désormais prêts à être lancés partout en Europe.

Plus précisément, ce week-end, la boutique en ligne de Huawei a mis en ligne les ventes de la série Watch GT 5. Trois des quatre modèles susmentionnés sont disponibles à l’achat. Cependant, le modèle GT 5 Pro de 42 mm n’est pas encore répertorié sur le site. Il doit arriver prochainement aux côtés des autres nouveaux wearables.

Design

En premier lieu, la HUAWEI WATCH GT 5, les utilisateurs ont le choix entre deux tailles différentes : 41 mm et 46 mm. Alors que les modèles Pro se distinguent par leurs alliages de titane, Huawei a choisi l’acier inoxydable de haute qualité pour la HUAWEI WATCH GT 5.

Quel que soit le modèle que vous choisirez dans la série GT 5, vous pourrez profiter du design innovant EasyFit 3.0 sur l’interface du bracelet. Cela permet de changer rapidement et facilement de bracelet en fonction de l’occasion. En effet, l’une des particularités de cette montre est que chaque maillon de la partie inférieure du bracelet est doté d’un mécanisme d’attache rapide.

La forme des smartwatch Huawei est tout à fait unique. Soient elles ont un cadre octogonal qui entoure l’écran circulaire, soient elles sont rondes. C’est très élégant à mon avis. Il y a une différence entre la version Pro et la version en titane. Elle a une lunette intérieure bleue et rouge sous le verre. Et même si cette version a un look plus formel.

Fonctionnalités

Tous les nouveaux modèles Huawei WATCH GT 5 bénéficient du nouveau système TruSense de Huawei. L’arrière du boîtier de la montre a une excellente configuration. Cela introduit une nouvelle architecture de chemin optique à espacements multiples. La marque dit que c’est une conception de chemin optique multirégionale et une nouvelle technologie d’assombrissement du verre.

Une bonne connectivité

Sinon, fonctionnant sous HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei, la Watch GT 5 est compatible avec Android et l’iPhone. Bien entendu, il y a des limitations pour les utilisateurs d’iOS.

Ils ne peuvent pas installer d’applications sur la montre ou répondre aux messages ou autres notifications. La première n’est pas une grande perte, à mon avis, étant donné que le magasin d’applications pour la Watch GT semble assez pauvre.

Une montre grandement personnalisable

La Huawei Watch GT 5 présente 11 nouveaux cadrans de montre. Quant à la version Pro, elle en propose 13. Ils sont pourvus de widgets personnalisables pour s’adapter à différents styles de vie, à travers 3 concepts différents.

On a la montre-bracelet classique, l’interactivité créative et les fonctionnalités de pointe. Pour un cadran de montre visuellement esthétique, Blooming Brilliant présente une fleur animée qui s’épanouit en fonction de l’activité quotidienne de l’utilisateur. Pas mal hein ?

Un appareil prenant les appels en compte

Pour suivre, la GT 5 est équipée d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés. Et lors de mon test, il a été très agréable de prendre des appels directement depuis la montre lorsqu’elle est connectée à mon téléphone.

Mais il faut bien avouer que j’étais dans ma chambre. Donc, la qualité des appels était suffisamment bonne. Par contre en ouvrant la fenêtre qui donnait sur la rue passante, le brou ara a masqué tous les sons de la montre.

Sinon, il faut dire qu’il est possible de stocker des fichiers musicaux sur la montre elle-même. J’ai pu diffuser ma playlist musicale via Bluetooth directement sur mes écouteurs. Ce qui m’a permis de m’entraîner hors ligne, sans téléphone.

Le retour haptique est généralement bien exécuté. Les notifications et les alarmes, ainsi que l’utilisation de la couronne pour faire défiler l’interface sont très agréables. Je dirais que l’haptique n’est pas du niveau de celle d’Apple, mais qu’elle est généralement très bonne.

Un système de navigation au top

Comme moi, si vous aimez explorer de nouveaux environnements, la Watch GT 5 de Huawei est d’une grande aide. Elle a une application offrant des cartes gratuites en couleur pour mieux vous orienter. Lorsque vous devez rentrer chez vous, vous pouvez utiliser le mode Track Return pour vous guider en toute sécurité.

Fonctions Fitness

Cette smartwatch m’a permis de suivre rapidement et précisément les données de sport. J’ai ainsi pu m’assurer que les activités que je fais au quotidien contribuent à mon équilibre physique et à mon bien-être.

Huawei vous offre une expérience de suivi sportif de niveau professionnel. Que vous soyez un coureur, un golfeur ou un plongeur, c’est un allié de poids. Avec plus de 100 modes sportifs adaptés aux débutants ou aux amateurs de fitness les plus chevronnés, comme moi vous ne vous ennuierez pas.

Les coureurs bénéficient d’ailleurs d’une analyse supplémentaire de leur forme. Ils peuvent voir leur temps de contact avec le sol et l’oscillation verticale. Cela permet d’améliorer leur technique de course et de courir mieux et plus fort.

Une grande résistance sous l’eau

Si vous préférez passer du temps dans l’eau, la HUAWEI WATCH GT 5 Pro est faite pour les plongeurs. Elle a un mode apnée dédié. Cela a été rendu possible grâce à une résistance à l’eau améliorée de 4 ATM.

Fonctions santé

Ensuite, comme je vois que c’est un matériel mis à jour, HUAWEI TruSense est capable de suivre plus de 60 indicateurs de santé et de condition physique dans le corps. Il est dit que les données sont traitées de manière plus rapide et précise grâce à cela.

Lors de mon test de la Huawei Watch GT 5, cette technologie innovante m’a permis d’analyser les données de santé aisément. Elle tient compte de nombreux critères de santé.

En plus de la surveillance standard de la fréquence cardiaque et de la SpO2, la GT 5 offre le suivi du stress, la mesure de la température de la peau et le suivi du cycle féminin. L’application Huawei Health propose également des fonctionnalités premium qui sont payantes. Mais je ne les ai pas testé. Il y a des cours de fitness, des méditations, des programmes Stay Fit et bien d’autres encore.

Toutefois, le modèle standard ne dispose pas des fonctions ECG et de la rigidité artérielle du modèle Pro. La Watch GT 5 Pro Edition offre une surveillance et une analyse ECG tout au long de la journée. Cela permet d’obtenir des mises à jour de la santé cardiaque par simple pression d’un bouton.

Un bon compteur de sommeil

Puis, comme c’est une montre avancée, elle prend en charge un suivi complet du sommeil. Elle dispose également d’un mode sommeil automatique que j’ai testé durant deux nuits, et il est plutôt fiable.

Le suivi du sommeil m’a semblé suffisamment précis. La montre prend également en charge la nouvelle fonction Sleep Breathing Awareness de Huawei. Elle aide à détecter les problèmes respiratoires potentiels pendant le sommeil. L’objectif est de vérifier les interruptions de la respiration et de les classer en quatre catégories : normal, faible, modéré et élevé.

Autonomie

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, la Huawei Watch GT 5 est pourvue d’une bonne endurance. En effet, c’est essentiel pour permettre aux utilisateurs de profiter de ses fonctionnalités plus longtemps.

Il est dit qu’elle est capable de répondre aux exigences des utilisateurs de smartwatch exigeants. Les éditions 46 mm de la HUAWEI WATCH GT 5 et GT 5 Pro ont chacune une autonomie de 14 jours. En l’ayant essayé, elle a tenu deux semaines entières.

Je dirai que c’est plus que suffisant pour les utilisateurs qui souhaitent suivre leurs données de santé. Tout comme cela peut convenir aux personnes qui aiment personnaliser leur montre pour des occasions formelles grâce à l’écran en mode AOD.

Si vous voulez l’acheter, il s’avère que la Huawei Watch GT 5 et le modèle Pro sont désormais disponibles sur le Huawei Store. Une petite offre permet d’ailleurs de recevoir gratuitement des Huawei FreeBuds 5i du 19 septembre au 22 octobre.

Huawei Watch GT 5 L'une des meilleures alternative à l'Apple Watch et à la Samsung Galaxy Watch

Verdict Si vous voulez mon avis, après ce test, je crois que ce modèle n'a que deux concurrents. C'est la Garmin Vivoactive 5 et la Samsung Galaxy Watch 7. La Vivoactive 5 offre de meilleures informations sur la santé. Quant à la Galaxy Watch 7, elle dispose d'un écosystème d'applications plus riche. Toutefois, la smartwatch se distingue par une grande autonomie, un suivi précis de la condition physique. C'est une alternative intéressante, élégante et abordable à l'Apple Watch, à condition que les applications tierces ne soient pas si importantes pour vous. La Huawei Watch GT 5 est un excellent choix si vous recherchez une smartwatch axée sur le fitness et la santé. De plus, son design est très attrayant. C'est une concurrente de poids sur le marché des montres connectées de milieu de gamme. Fabriquée en acier inoxydable de qualité, la montre a du caractère. Je pense que cela suffit pour qu'elle vaille la peine d'être achetée. On aime Très beau design

Fonction Bluetooth et appels On aime moins Prix élevé

Plus d’options sur la version Pro

