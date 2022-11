Avec ce robot, automatisez vos stores sans dépenser une fortune

Le dernier robot de SwitchBot a tout pour séduire en permettant principalement d’automatiser votre store sans que vous n’ayez à payer le prix fort.

SwitchBot, une société spécialisée dans la domotique, vient de lancer SwitchBot Blind Tilt, un produit ingénieux sur Kickstarter. Les commandes devraient être expédiées avant Noël. Ce produit séduit en reproduisant les avantages des stores motorisés automatisés : économie d’énergie, confort et sécurité.

Les principaux atouts du SwitchBot Blind Tilt

Ce robot permet d’automatiser vos stores. Il se fixe à vos stores et les incline automatiquement selon un horaire défini ou suivant un niveau de luminosité déterminé. Cet appareil détermine ce niveau de luminosité avec son capteur de lumière intégré.

Le SwitchBot Blind Tilt est alimenté par un panneau solaire qui se positionne à l’extérieur du store. Sa batterie au lithium de 2 000 mAh peut aussi se charger avec un câble USB de type C. Le robot est lié avec l’application sur smartphone SwitchBot via BLE 5.0. Vous pouvez contrôler et programmer ce robot à partir de cette application.

Il a aussi l’avantage de prendre en charge les assistants vocaux comme Alexa, Google Assistant et Siri. SwitchBot Blind Tilt peut aussi être intégré aux routines domestiques pour que vos stores s’ouvrent automatiquement lors du déclenchement d’une routine Good Morning.

Le revers de la médaille de ce robot permettant d’automatiser vos stores

La première et seule fonction de ce robot est d’automatiser vos stores. Le SwitchBot Blind Tilt ne fonctionne qu’avec les stores ayant une baguette d’inclinaison. Vous pouvez donc oublier ce robot de SwitchBot si votre store est d’un modèle avec chaîne de traction.Notez aussi que vous avez d’autres appareils facilitant l’usage de cet appareil, mais ces commodités sont en majorité payantes. Avoir une télécommande vous facilitera la tâche. Toutefois, elle est proposée à 29 euros. Quant à la connexion aux assistants vocaux, elle ne peut se faire que via un SwitchBot Hub Mini. Cette dernière n’est cependant accessible qu’à environ 35 euros.

SwitchBot a déjà sorti d’autres solutions connectées à petit prix pour serrures ainsi que pour rideaux et interrupteurs.