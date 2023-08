Panique à bord d’un avion d’Air France quand un smartphone prend feu

Le 21 août dernier, un incident inquiétant s’est produit dans un avion. Un smartphone en charge a pris feu, provoquant un début d’incendie lors d’un vol d’Air France assurant la liaison entre l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et Accra, capitale du Ghana.. Heureusement, le personnel navigant est intervenu rapidement pour maîtriser les flammes et éviter une catastrophe.

Smartphone en feu : l’intervention efficace du personnel du vol Air France

Environ trois heures après le décollage, alors que l’avion survolait le Maroc, une passagère a donné l’alerte en constatant de la fumée se dégageant du téléphone portable de son voisin. Les membres d’équipage sont immédiatement intervenus avec des extincteurs et des seaux d’eau pour éteindre les flammes et maîtriser la situation. Une vidéo diffusée par TF1 montre l’efficacité et le courage de l’intervention du steward.

Les risques liés aux batteries de smartphones

Cet incident rappelle les dangers potentiels des batteries de smartphones, notamment lorsqu’ils sont en charge. Plusieurs cas similaires ont été signalés ces dernières années, mettant en lumière les risques d’incendie liés à ces dispositifs. Toutefois, il est important de noter que ces incidents restent rares et que les constructeurs travaillent constamment à améliorer la sécurité de leurs produits.

Une catastrophe évitée grâce à un équipage exceptionnel @AirFranceFR. La réactivité et le professionnalisme des PNC de l’AF914 en direction d’Accra,cet après-midi, a été remarquable, lorsque la batterie de mon voisin a commencé à prendre feu. Merci du fond du cœur à l’équipage ✈️ pic.twitter.com/X4xMoBbcFP — Marie-Cécile Zinsou (@McZinsou) August 21, 2023 Malheureusement, aucune information concernant le modèle du smartphone ayant pris feu dans l’avion d’Air France n’a fuité. Bien évidemment, l’on pensera aux Samsung qui prenaient feu sans prévenir dans le passé. Mais rien n’indique qu’il s’agit d’un téléphone de la marque coréenne.