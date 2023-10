Roomba Combo j9+ vs Combo j5+ : le duel des robots aspi iRobot

Roomba a récemment élargi sa gamme avec deux nouveaux aspirateurs robots : le Roomba Combo j9+ et le Roomba Combo j5+. Bien que ces deux appareils aient des caractéristiques similaires, ils présentent des différences essentielles à considérer avant un achat. De leur prix à leur puissance d’aspiration, découvrons lequel vous ira le mieux : Roomba Combo j9+ vs Combo j5+.

Le design et le prix

Le Roomba Combo j9+ d’iRobot est le plus cher, coûtant 1 399 € comparé au Roomba Combo j5+ à 899 €. Tous deux présentent un design noir mat. Toutefois, le j9+ a un couvercle en bois sur la station d’accueil, ajoutant une touche de luxe.

Roomba Combo j9+ vs Combo j5+, gagnant = iRobot Roomba Combo j5+

La puissance d’aspiration

En termes d’aspiration, iRobot ne communique pas les chiffres exacts. Cependant, les deux modèles utilisent un système de nettoyage en quatre étapes. Ce système comprend des brosses balayantes et des brosses en caoutchouc.

Le j9+ est vanté pour sa « succion de levage de puissance 100% » par rapport à la série i. D’un autre côté, le j5+ offre une puissance de nettoyage considérée comme « standard ». De plus, le j9+ analyse l’environnement de votre maison et nettoie automatiquement les zones les plus sales en premier.

Roomba Combo j9+ vs Combo j5+, gagnant = iRobot Roomba Combo j9+

Le système de lavage

En ce qui concerne le lavage, le j9+ surpasse le j5+ grâce à son système SmartScrub. En effet, ce système lui permet de frotter de l’avant à l’arrière tout en appliquant une pression au sol. Ainsi, il élimine efficacement les taches tenaces.

Roomba Combo j9+ vs Combo j5+, gagnant = iRobot Roomba Combo j9+

Les fonctionnalités supplémentaires

Les deux appareils offrent des fonctionnalités standard telles que la reconnaissance et l’évitement d’obstacles. De plus, ils permettent la création de zones à éviter. Tout cela se fait grâce à l’application smartphone iRobot.

Dans les fonctionnalités supplémentaires, le j9+ se démarque en tant qu’appareil tout-en-un, capable d’aspirer et de laver simultanément. Il est équipé d’un bras de lavage pivotant rétractable, évitant de mouiller les tapis avec de l’eau sale de lavage. En revanche, le j5+ utilise différents bacs pour aspirer et laver, sans bras de lavage rétractable.

Roomba Combo j9+ vs Combo j5+, gagnant = iRobot Roomba Combo j9+

Choix selon Vos Besoins

Le choix entre le Roomba Combo j9+ et le j5+ dépend de vos besoins et de votre budget. Si vous recherchez un nettoyage automatisé et complet, vous trouverez tout cela dans le j9+. Pourtant, malgré son prix élevé de 1 399 €, le j9+ vaut chaque centime.

Cependant, si vous cherchez une option plus abordable, le Roomba Combo j5+ à 899 € est idéal. Malgré son prix, il offre un nettoyage efficace et peut être votre choix parfait. Dans tous les cas, les deux modèles garantissent une expérience de nettoyage robotisé de haute qualité.