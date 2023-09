Le nouveau Roomba apporte une réponse aux problèmes des aspirateurs robots

Les nouveaux aspirateurs robots Roomba d’iRobot, le j9, sont des appareils de nettoyage de pointe. Ils sont capables de rechercher les zones les plus sales, de laver les sols en profondeur. S’ajoutent à cela des fonctionnalités très utiles ! Découvrez ces derniers modèles à la pointe.

La nouvelle gamme phare

Les nouveaux aspirateurs phares d’iRobot comprennent le Roomba Combo J9 Plus, un aspirateur laveur au prix de 1 399 €. Aussi, il y a le J9 Plus, qui est un aspirateur annoncé à un prix de 999 €. Tous ces modèles sont disponibles en précommande sur le site iRobot.com aux États-Unis et au Canada.

Répondre à la concurrence

iRobot fait face à une concurrence féroce sur le marché des robots aspirateurs. Notamment de la part de marques telles qu’Ecovacs, Roborock et Dreame. Ces concurrents mettent l’accent sur l’intelligence, la puissance et les capacités de lavage de leurs produits. Pour répondre à cette concurrence, iRobot a développé pour ses nouveaux aspirateurs Roomba : la technologie SmartScrub.

La technologie SmartScrub

Le Combo J9 Plus est équipé de cette nouvelle technologie. Cette dernière imite le mouvement de nettoyage d’un balai en faisant bouger le robot en avant et en arrière. Cette fonctionnalité cible les zones les plus sales, comme les cuisines et les entrées, grâce à une fonctionnalité appelée « Dirt Detective ».

Le dock de recharge/vidage automatique

Une autre amélioration notable du nouvel aspirateur robot Roomba Combo J9 Plus est son dock de recharge/vidage automatique. Ce dock remplit automatiquement le réservoir d’eau du mop, éliminant ainsi la nécessité d’un remplissage manuel.

Le modèle j9 Plus

Le modèle j9 Plus, au prix plus abordable de 999 €, est une version uniquement aspirateur de ce Combo j9 Plus. Les deux nouveaux modèles d’aspirateurs Roomba intègrent la technologie d’évitement d’obstacles basée sur l’intelligence artificielle, qui a été introduite avec la série j7.

Une puissance inégalée

iRobot affirme que les modèles j9 Plus sont les nouveaux aspirateurs Roomba les plus puissants à ce jour. Bien que les chiffres de puissance en Pascal (Pa) ne soient pas précisés, ils prétendent. De plus, qu’ils sont 100 % plus puissants que la série i précédente.

L’iRobot OS et la fonctionnalité « Dirt Detective »

Les deux nouveaux modèles sont équipés de la version 7.0 de l’iRobot OS, intégrant la fonctionnalité « Dirt Detective ». Cette fonctionnalité identifie les zones les plus sales de votre maison et les nettoie en priorité. Celle-ci s’appuie sur une innovation de l’iRobot OS 6.0. En outre, elle identifie automatiquement les types de pièces grâce à la caméra intégrée.

Des options bien plus diversifiées

Le dock du Combo j9 n’a pas de réservoir d’eau sale, contrairement à certains concurrents. Vous devrez retirer le pad du mop et le laver manuellement. Enfin, iRobot introduit des options de niveau d’aspiration avec ces nouveaux aspirateurs Roomba. Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir entre bas, moyen et haut dans l’application.

La philosophie d’iRobot

La philosophie d’iRobot pour ces nouveaux aspirateurs Roomba est de se concentrer sur l’essentiel : le nettoyage. Par ailleurs, ils mettent également en avant la facilité d’utilisation et le retour au dock. En somme, ces nouveaux modèles visent à offrir une expérience de nettoyage améliorée.