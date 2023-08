Retour de l’overclocking sur les cartes graphiques Nvidia : comment faire ?

Deux nouveaux outils, OMGVflash et NVflashk, ont été développés par des moddeurs pour contourner les limitations de sécurité sur les GPU Nvidia récents. Ces outils ouvrent de nouvelles perspectives pour les overclockeurs extrêmes en permettant de flasher de nouveaux fichiers vBIOS sur les cartes graphiques. C’est enfin le retour de l’overclocking pour les GPU Nvidia.

L’évolution de l’overclocking des GPU

Il y a environ dix ans, Nvidia a verrouillé ses GPU en introduisant des fonctionnalités de sécurité. Les cartes graphiques étaient régies par des fichiers vBIOS. Ces fichiers définissaient des paramètres tels que la limite de puissance du GPU et la fréquence d’horloge maximale.

Avant la série GeForce 900 de Nvidia, les overclockeurs pouvaient flasher de nouveaux vBIOS pour augmenter les performances. Cependant, Nvidia a introduit un processeur de sécurité pour empêcher cette pratique.

Le retour de l’overclocking sur les GPU Nvidia grâce à ces outils

Des membres de la communauté TechPowerUp ont développé indépendamment les deux outils, OMGVflash et NVflashk. Ils ont soigneusement inspecté ces outils pour nous assurer qu’ils sont exempts de virus et fonctionnent de manière fiable.

Amélioration des performances des cartes graphiques

Outre les avantages pour les overclockeurs, ces outils offrent également des possibilités d’amélioration des performances des cartes graphiques à moindre coût. De nombreuses marques proposent des modèles de cartes graphiques similaires, vendus à des prix différents en fonction de l’overclocking appliqué. Ces outils permettent également la conversion croisée entre différents fabricants, élargissant ainsi les options de personnalisation.

Considérations importantes

Cependant, il est crucial de noter que l’utilisation de ces outils comporte des risques. Flasher un nouveau vBIOS sur un GPU peut annuler la garantie. Cela peut aussi potentiellement endommager la carte graphique, surtout en l’absence d’un refroidissement adéquat. Les GPU plus récents, tels que la série RTX 20, ont des vBIOS spécifiant les limites de puissance. Cela nécessite une prudence supplémentaire pour éviter la surchauffe.

Fonctionnalités spécifiques des outils

OMGVflash est compatible avec les GPU de la série RTX 20 et plus anciens pour la conversion croisée. Cependant, les séries RTX 30 et RTX 40 sont les seules à bénéficier d’une conversion croisée avec les mêmes en-têtes d’alimentation.

D’un autre côté, NVflashk offre une plus grande flexibilité en tentant de flasher n’importe quel fichier BIOS. Cependant, il peut y avoir des limitations. L’auteur mentionne même avoir réussi à flasher un vBIOS de 1 000 watts sur un RTX 4090.

Recommandations finales

Malgré l’enthousiasme quant au retour de l’overclocking sur les GPU Nvidia, ces outils sont destinés à des utilisateurs avancés et extrêmement expérimentés. Si vous envisagez des modifications extrêmes, il est essentiel de prendre en compte les risques associés.

Si vous êtes nouveau dans le domaine de l’overclocking, il est recommandé de se familiariser d’abord avec les logiciels d’overclocking de GPU plus conventionnels. Ensuite, vous pourrez explorer ces outils avancés.