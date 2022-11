Nvidia une arnaque ? Ce YouTubeur l’a prouvé !

Comment configurer son PC gaming tout en évitant la grosse arnaque sur les GPU Nvidia ? Les explications dans ce qui suit.

Vous rêvez d’un PC gaming ultra performant ? Vous n’aurez plus besoin d’investir dans un GPU extrêmement cher comme nous le prouve Kyle Hansen ! Sur sa chaîne YouTube Bitwit, il nous révèle comment il a mis à niveau son PC avec un Ryzen 5 et une Radeon RX 6800 pour la moitié du prix d’une RTX 4080.

Un résultat plus que choquant !

A en croire Hansen, ce que Nvidia propose en matière de GPU est une belle arnaque ! Dans cette démo, il a prouvé que le Forza Horizon offrait un rendu atteignant jusqu’à 110 fps en réglages ultra (2560 x 1440), un taux bien respectable pour un PC gaming. La gamme RTX ne semble pas être le seul GPU performant sur le marché contrairement à ce que Nvidia affirme !

Nvidia, un problème au niveau tarification ?

Pour aller plus loin dans son expérience, Hansen avait ajouté à sa construction un RAM de 32 Go, une carte-mère MSI B550-A Pro et un nouveau boîtier. Au total, ces accessoires ont coûté à notre YouTubeur 1 198 dollars alors qu’une seule carte graphique Nvidia GeForce RTX 4080 vaut 1 199 dollars. Avec cette différence de prix énorme, tout le monde se demande s’il n’y a pas d’arnaque avec les GPU Nvidia ?

Une différence de prix des plus flagrantes

Nvidia avait affirmé en septembre qu’elle ne baissera pas les prix de ses GPU contrairement à ses concurrents. Ces cartes graphiques sont en rupture sur la plupart des canaux directs, toutefois, il est possible d’en trouver sur des sites comme eBay à condition de payer le prix fort. Cela explique certainement cette arnaque au prix dont les cartes graphiques Nvidia sont victimes.

Une alternative moins coûteuse !

Si vous souhaitez remettre à niveau votre PC gaming tout en boostant ses performances, sachez que les processeurs de la série Ryzen 7000 d’AMD sont actuellement en promotion. Vous pourrez ainsi vous équiper d’une puce haut de gamme sans vous ruiner avec le combo Intel et Nvidia. Côté performance, cette vidéo montre que la série Ryzen offre les mêmes performances et le même confort de jeu que le GeForce RTX, une bonne nouvelle pour tous les gamers !