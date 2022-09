Intel vs AMD : quel processeur choisir ?

Vous ne savez pas quoi choisir entre AMD et Intel ? Voici tous les éléments pouvant vous aider à faire le bon choix.

Cherchez-vous un nouveau PC ou voulez-vous mettre à niveau votre ordinateur ? Vous hésitez entre un processeur AMD ou un Intel ? Voici quelques points qui pourraient vous aider à décider de ce qui est mieux pour vous.

Qui prédomine dans le domaine des processeurs de bureau ?

Auparavant, les CPU AMD représentaient la meilleure option dans la catégorie d’entrée de gamme. Toutefois, Intel propose aujourd’hui de meilleurs tarifs avec des prix généralement plus bas sur ses CPU Alder Lake de 12ème génération. Il faut aussi savoir que son Core i9-12900KS est généralement considéré comme le processeur le plus rapide dans sa catégorie.

Ces deux sociétés ont toutes les deux d’excellents processeurs pour les jeux et les tâches de productivité comme le montage vidéo et le transcodage. Ni Intel ni AMD ne possèdent toutefois un processeur qui excelle dans toutes les catégories. Le Core i912900KS d’Intel performe par exemple dans le domaine de la productivité et les jeux. Le Ryzen 7 5800X3D d’AMD quant à lui, se démarque au niveau de la rapidité dans les jeux.

En somme, Intel domine le segment économique négligé par AMD. Cette société représente la meilleure alternative si vous voulez un système bon marché et d’une rapidité moyenne. Il faut cependant savoir qu’AMD a confirmé l’arrivée pour le 27 septembre de ses processeurs 7000 de nouvelle génération. Ces derniers se targuent d’être les plus rapides du marché. Intel ne compte cependant pas se laisser marcher sur les pieds en promettant des processeurs de 13ème génération basés sur Raptor Lake. Ils seraient une version plus puissante d’Alder Lake.

Qui se démarque dans le secteur des ordinateurs de bureau haut de gamme ?

Si vous utilisez votre PC pour des tâches lourdes, il vous faut une puissance supérieure à celle des meilleurs processeurs grand public. Optez pour les processeurs de bureau haut de gamme. Intel et AMD proposent toutes les deux des options dans ce domaine même si AMD semble se démarquer. Cette société propose en effet un nombre plus élevé de cœurs et de threads. Et oui, la gamme HEDT d’Intel est performante, mais elle reste faible face aux alternatives d’AMD.

Que choisir entre les processeurs Intel ou AMD pour un ordinateur portable ?

La majorité des ordinateurs portables fonctionnent sur un processeur Intel de différentes générations et à graphiques intégrés. Le portefeuille de cette société est très large par rapport à celui d’AMD. Sa gamme actuelle d’ordinateurs portables et de processeurs est de loin la meilleure.

AMD a, quant à elle, lancé ses processeurs Ryzen 6000. Ils sont certes performants, mais se limitent dans le bas et le milieu de gamme. De plus, ses CPU mobiles les plus rapides n’offrent que 8 cœurs alors que le plus rapide d’Intel en a 16.

Intel et AMD proposent toutes les deux des performances crédibles pour le travail et les loisirs. Il vous faut donc vous référer aux avis avant de vous décider.

Quel est le meilleur choix entre Intel et AMD ?

Les deux sociétés proposent toutes les deux d’excellentes performances dans les tâches basiques. C’est pour des tâches spécifiques qu’il vous faut préférer les produits d’une société à ceux de l’autre. Pour des tâches intensives multithreadées, Intel reste la meilleure option. AMD s’impose toutefois lorsque l’on parle de jeux. Si vous voulez acheter un ordinateur portable, sachez que les deux sociétés sont toutes les deux excellentes.