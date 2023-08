L’UFC Fight night : Holoway vs. The Korean Zombie promet d’enflammer l’arène de Singapour pour le sixième événement de l’UFC dans cette ville vibrante. Prévu à la Cité du Lion, cet événement mettra en vedette deux poids plume de renommée mondiale. Suivez le guide pour regarder UFC Fight Night : Holloway vs The Korean Zombie gratuitement et ne rien rater de ce combat épique.

Plongez dans l’atmosphère électrisante du monde des arts martiaux mixtes ce 26 août 2023. Comme toujours l’UFC vous réserve une nuit de légende à ne surtout pas manquer. Cette fois-ci l’évènement se déroule au Singapore Indoor Stadium à Kallang.

Max Holloway, charismatique et puissant, affrontera The Korean Zombie, phénomène au style singulier. Les enjeux sont élevés, chaque coup acclamé par des fans en extase. Cette rencontre promet d’enflammer les passions et rassembler la communauté des arts martiaux mixtes. Découvrez comment regarder UFC Fight Night : Holloway vs The Korean Zombie gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night: Holloway vs. The Korean Zombie gratuitement ? Vous êtes à la recherche d’une expérience sportive palpitante ? Ne cherchez pas plus loin ! Plongez dans l’excitation de l’UFC en direct sur MatchTV, et ce, gratuitement, y compris le duel épique entre Holloway vs. The Korean Zombie. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru Essayer NordVPN gratuitement

Holloway vs The Korean Zombie : une confrontation palpitante

L’UFC Fight Night : Holloway vs. The Korean Zombie s’annonce comme l’événement incontournable de l’année, une véritable explosion d’émotions et de sensations fortes. Le 26 août 2023 restera gravé dans les mémoires des fans de sports de combat. Cette soirée promet de surpasser toutes les attentes.



Imaginez-vous plonger dans un océan d’adrénaline, pris dans l’étreinte envoûtante d’une atmosphère électrisante. Les meilleurs combattants du monde s’affronteront dans un duel à couper le souffle, déchaînant leur détermination et leur ferveur sur le ring.

D’un côté, émerge l’incroyable Max Holloway, un véritable phénomène américain du MMA, dont le parcours époustouflant a marqué à jamais l’histoire de la division des poids plumes. En provenance de Waianae, Hawaii, ce combattant hors pair a illuminé l’octogone depuis ses débuts en 2010.

Sa technique spectaculaire alliée à une agressivité calculée offre un spectacle inoubliable. Véritable maître de la lecture de ses adversaires, son jeu de pieds vif et sa précision chirurgicale le rendent redoutable, faisant de chaque combat une véritable épopée captivante. Max Holloway est une légende en marche, prêt à repousser toutes les limites dans sa quête de victoires éblouissantes.

Face à lui, l’indomptable Chan Sung Jung, plus connu sous le nom de « The Korean Zombie ». Avec une carrière étourdissante de 16 ans dans le MMA sud-coréen, il incarne la puissance et la ténacité. Originaire de Gyeongju en Corée du Sud, il déchaîne une fureur combative et un esprit de guerrier inébranlable qui enflamment l’octogone à chacune de ses apparitions.

Affrontant les noms les plus redoutables de la division, il a signé des victoires emblématiques, offrant des combats mémorables qui font vibrer les fans du monde entier.

Alors, quel sera l’issu de cette rencontre ? Préparez-vous à un face-à-face entre deux titans prêts à tout donner pour la gloire et la suprématie.

Plongez au cœur de l’UFC Fight Night : Holloway vs. The Korean Zombie en direct sur les chaînes étrangères !

Vous êtes passionné de sports de combat et vous ne voulez pas manquer l’affrontement entre Holloway et Chan Sung Jung en temps réel ? Direction la chaîne Match TV, l’adresse incontournable pour vivre cette soirée de combats intenses en direct et gratuitement.

Match TV est une chaîne de sport réputée en Russie, offrant un accès privilégié à des moments sportifs emblématiques. Vous pourrez profiter d’une sélection captivante d’événements sportifs internationaux, tels que la Coupe du Monde de Football et la Ligue des champions.

Cependant, pour profiter pleinement de cette plateforme, il est conseillé de se munir d’un bon VPN pour le streaming. En vous connectant à un serveur russe via un VPN de confiance comme NordVPN, vous pouvez contourner les restrictions géographiques.

Par conséquent, vous aurez un accès complet à tous les contenus disponibles sur la chaîne. De plus, vous bénéficierez d’une connexion sécurisée grâce à ses protocoles de sécurité avancés, tout en préservant votre vie privée en masquant votre adresse IP.

En ce moment, NordVPN propose un essai gratuit de 30 jours. Vous aurez ainsi l’opportunité de tester ses fonctionnalités sans aucun engagement.

Regarder l’UFC Fight Night: Holloway vs. The Korean Zombie gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Holloway vs. The Korean Zombie ?

La nuit de combat débutera au Singapore Indoor Stadium, à Kallang, Singapour, le samedi 26 août à 23 h pour les matchs préliminaires et le dimanche 27 août à 02 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

Max Holloway (États-Unis) vs Chan Sung Jung (Corée du Sud) – Poids Plumes

Anthony Smith (États-Unis) vs Ryan Spann (États-Unis) – Poids Mi-lourds

Taila Santos (Brésil) vs Erin Blanchfield (États-Unis) – Poids Mouches

Rinya Nakamura (Japon) vs Fernie Garcia (États-Unis) – Poids Coqs

Matchs préliminaires :

Chidi Njokuani (Etats-Unis) vs Michal Oleksiejczuk (Pologne) – Poids Moyens

Liang Na (Chine) vs JJ Aldrich (États-Unis) – Poids Mouches

Song Kenan (Chine) vs Rolando Bedoya (Pérou) – Poids Mi-moyens

Junior Tafa (Nouvelle-Zélande) vs Parker Porter (États-Unis) – Poids Lourds

Waldo Cortes-Acosta (République Dominicaine) vs Lukasz Brzeski (Pologne) – Poids Lourds