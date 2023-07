Comment regarder Grand Prix de Hongrie (Budapest) gratuitement ?

Le Grand Prix de Hongrie 2023 aura lieu le dimanche 23 juillet. Ce circuit emblématique, situé à Budapest, offre un défi unique aux pilotes avec son parcours étroit et sinueux. De plus, en raison de son utilisation limitée tout au long de l’année, il accumule souvent de la poussière. Cela rend la course encore plus difficile. Il n’est donc pas surprenant que lors du Grand Prix de Hongrie, les groupes de voitures en piste soient généralement réduits à un maximum de six. Vous êtes un amateur de sport mécanique et vous souhaitez regarder Grand Prix de Hongrie (Budapest) gratuitement ? Suivez le guide.

Lors du Grand Prix de Hongrie, les pilotes n’ont absolument pas le droit à l’erreur. Le circuit renommé Hungaroring présente des virages redoutables où les risques sont élevés. De plus, les variations de hauteur ajoutent une dimension supplémentaire à la difficulté de cette course qui se déroule à Mogyoród, à proximité de la capitale Budapest. Face à ces circonstances exigeantes, il sera intéressant de voir quel pilote saura le mieux s’adapter.

Soyez constamment à l’affût des dernières actualités et préparez-vous à vivre des moments forts lors de cette course. Découvrez comment regarder le Grand Prix de Hongrie (Budapest) gratuitement.

Comment regarder le Grand Prix de Hongrie gratuitement ? Les amateurs de courses automobiles peuvent profiter gratuitement de la diffusion en direct du Grand Prix de Hongrie grâce à la chaîne publique belge RTBF. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Regarder le Grand Prix de Hongrie : une course épique sur l’incontournable Hungaroring

Dans les années 1930, plus précisément le 21 juin 1936, la Hongrie a organisé son tout premier Grand Prix. Cet événement historique s’est déroulé sur une piste de 5,0 km située au cœur de Budapest, dans le parc de Népliget. Les équipes légendaires de Ferrari, Mercedes-Benz,Auto Union et Alfa Romeo ont chacune envoyé trois voitures pour participer à cette compétition palpitante.

Depuis ce jour fondateur, le Grand Prix de Hongrie est devenu un rendez-vous incontournable de la Formule 1. Il offre des moments de compétition intenses et crée des souvenirs inoubliables pour les amateurs du monde entier.



Cette course emblématique sur le sol hongrois est un véritable symbole de l’histoire riche de la Formule 1. Elle continue de fasciner les spectateurs grâce à son ambiance unique et aux défis uniques qu’elle présente sur la piste.



L’année dernière, Max Verstappen s’est brillamment illustré en remportant sa huitième victoire de la saison. Il termine devant Lewis Hamilton et George Russell qui a réalisé la pole position. Cependant, cette journée a été cauchemardesque pour l’équipe Ferrari qui a malheureusement commis une autre erreur stratégique, compromettant ainsi ses chances de succès. Malgré tout, cette course palpitante a démontré la compétitivité et l’habileté des pilotes sur le circuit exigeant du Hungaroring.



Pour cette année, les attentes sont élevées pour le prochain Grand Prix de Hongrie. Les fans de Formule 1 sont impatients de voir comment les équipes et les pilotes se préparent pour affronter les virages redoutables du Hungaroring. Max Verstappen, en tant que champion en titre, cherchera à défendre sa position. Lewis Hamilton, quant à lui, sera déterminé à ajouter une nouvelle victoire à son palmarès impressionnant.



Quant aux autres équipes, elles s’efforceront de trouver la meilleure stratégie pour tirer profit de cette course exigeante et ainsi améliorer leurs performances.

Suivre le Grand Prix de Hongrie en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Si vous souhaitez suivre le Grand Prix de Hongrie en direct et gratuitement, les chaînes étrangères peuvent être une excellente option. Par exemple, la chaîne belge RTBF (rtbf.be/auvio/f1) propose une diffusion gratuite avec des commentaires en français. En outre, vous pouvez également profiter de la compétition en direct et gratuitement sur les chaînes suisses RTS Sport (rts.ch/sports/programmes) et RTS 2 (rts.ch/play/tv).

Cependant, il est essentiel de noter qu’il est nécessaire d’utiliser un VPN pour le streaming si vous souhaitez visionner le Grand Prix de Hongrie sur une chaîne étrangère. Un VPN vous permet de contourner les restrictions géographiques imposées par les plateformes et d’accéder ainsi à leur contenu.

En utilisant un serveur distant, vous pouvez obtenir une adresse IP suisse ou belge, vous permettant ainsi d’accéder aux diffusions en direct.Parmi les VPN les plus performants et fiables pour profiter pleinement du Grand Prix de Hongrie sans dépenser un centime, NordVPN est souvent recommandé.

Ce VPN pour le streaming vous permet de débloquer des sites web bloqués dans votre pays en changeant virtuellement votre emplacement. Ainsi, où que vous soyez, vous pourrez vivre toute l’excitation de la course, avec une connexion sécurisée et une qualité de streaming optimale.

Regarder le Grand Prix de Hongrie gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le Grand Prix de Hongrie ?

La course aura lieu le dimanche 23 juillet 2023 à partir de 16 h.

Où se déroule le Grand Prix de Hongrie ?

Le Grand Prix de Hongrie se déroule sur le circuit de Hungaroring.