PS5 : faut-il craquer pour la manette DualSense Edge à 200€ ?

La DualSense Edge débarque avec tout un lot d’améliorations et d’atouts, mais cela en fait-elle un meilleur choix que son prédécesseur ?

La dernière manette de Sony se démarque de la DualSense d’origine en promettant une expérience améliorée de jeu. Vous êtes toutefois en droit de vous demander si vous devez ou non jeter votre dévolu sur la DualSense Edge. D’autant plus qu’elle coûte assez chère en étant proposée à 200€. Voici les faits qui vous permettront de faire le bon choix.

Le prix et la disponibilité : des différences notables

En achetant une console PS5, vous obtiendrez automatiquement une manette DualSense. Toutefois, si vous voulez en acheter une autre, vous devrez débourser 59,99€. Approchez directement Sony ou ses principaux revendeurs pour vous procurer une manette DualSense.

La DualSense Edge est quant à elle accessible sur le marché depuis le 26 janvier 2023 pour la modique somme de 209,99€. Cette manette est donc incontestablement plus chère que son prédécesseur. Il vous faut donc vraiment être certain de la vouloir avant de faire un tel investissement.

DualSense VS DualSense Edge : la conception

Au premier regard, ces deux manettes semblent être identiques, mais en réalité, ce n’est pas le cas. Elles diffèrent en effet en de nombreux points.

L’Edge arbore quelques zones colorées en noire si elles étaient blanches sur la DualSense. La finition noire et lissée du D-pad, des boutons et du pavé tactile de l’Edge, est aussi une de ses différences majeures avec la DualSense. Le pavé tactile possède en plus une surface texturée. Sans oublier que Edge a aussi bénéficié de plus de soins dans sa conception.

L’emplacement des éléments de ces deux manettes est à peu près identique. Elles offrent donc toutes les deux une qualité similaire de la prise en main.

Les différences de caractéristiques entre les deux manettes DualSense de Sony

La DualSense Edge a clairement plus d’atouts sur ce plan tout en restant toutefois assez proche de son prédécesseur. Elles ont d’ailleurs toutes les deux un même retour haptique et une force de déclenchement adaptative.

L’Edge se démarque toutefois au niveau de la personnalisation et des paramètres pouvant être ajustés. Elle possède des commutateurs de verrouillage de boutons, des modules de manette interchangeables, de boutons de palette arrière et d’une suite d’options de personnalisation. Vous aurez droit par exemple à l’option de personnalisation de la force des vibrations, de la sensibilité du stick analogique…

Une paire de nouveaux boutons placés juste en dessous des sticks analogiques, assurent cette capacité de personnalisation. Vous pouvez donc basculer rapidement et facilement entre les profils de boutons personnalisés. Il vous est aussi possible d’accéder au menu de personnalisation et de régler le volume et la balance de discussion d’un casque connecté.

Notez aussi que la DualSense Edge est fournie avec d’autres éléments prêts à l’emploi. Vous obtiendrez un étui de transport, deux paires de boutons arrière, des capuchons de manette interchangeables et un câble USB-C.

La performance et l’autonomie, deux points de comparaison pertinente

La DualSense Edge a un léger avantage sur la DualSense en termes de qualité de conception. Toutefois, sur le plan de la performance, aucune différence notable n’a été relevée. S’il en existe, elle est quasiment microscopique.

Il en est aussi ainsi pour l’autonomie de ces deux manettes. Elles ont toutes les deux du mal à tenir plus de six heures de lecture en continu. Quant au temps de charge, ces manettes requièrent dans les deux à trois heures pour se recharger complètement.

DualSense VS DualSense Edge : le verdict

Ces deux manettes sont toutes les deux excellentes. La DualSense d’origine reste l’une des meilleures manettes du marché même deux après son lancement. D’autant plus qu’elle est aussi très abordable.

La DualSense Edge quant à elle, constitue une meilleure version de son prédécesseur. Elle est bien meilleure sur le plan de la conception tout en affichant un pavé tactile et des déclencheurs plus performants. Toutefois, l’Edge ressemble encore beaucoup à son aînée en de nombreux points. Elle paraît donc un peu trop chère.

Nous vous conseillons de vous tenir à la DualSense d’origine si vous avez quelques hésitations face au prix de l’Edge. L’expérience de jeu sera toujours au rendez-vous.