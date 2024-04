Découvrez les premières images de l’iPhone 16 Pro Max : préparez-vous à être surpris

Ces premières images de l'iPhone 16 Pro Max font rêver l'Appleverse. De quoi faire jubiler les adeptes de la marque à la grosse pomme !

Après des mois d'attente et de supposition, la fuite des premières images de l'iPhone 16 Pro Max a permis d'éclairer les esprits. Alors, si vous vous demandez à quoi il pourrait ressembler, voici les premières images qui assouviront certainement votre curiosité !

Premières images de l'iPhone 16 Pro Max : des similitudes avec l'iPhone 15 Pro

Les premières images de l'iPhone 16 Pro Max nous montrent que ce nouveau-né d'Apple aura le même air de famille que l'iPhone 15 Pro, à quelques différences près. En effet, l'iPhone 16 Pro Max embarque un écran de 6,9 pouces, beaucoup plus grande que celle de l'iPhone 15 Pro. Vienne s'ajouter à cela un téléobjectif à tétraprisme qui embarque un zoom optique x5. Il faut noter que cette fonctionnalité n'est présente que pour la version Max des iPhone 15 Pro.

Un nouveau bouton de capture pour des photos et inédites

Nous avons également pu apercevoir que l'iPhone 16 Pro est équipé d'un bouton capacitif appelé « Capture Button ». Situé à la partie basse du flanc droit du terminal, ce bouton vous permettra de prendre des photos et des vidéos en toute rapidité et dans un plus grand confort.

Sa fonction ressemble davantage au bouton d'obturateur des appareils photos traditionnels lorsqu'on exerce une forte pression dessus. Il faut noter toutefois que son emplacement soulève des préoccupations, notamment au niveau de l'ergonomie de l'appareil.

iPhone 16 Pro Max : est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ?

Bien que ces premières images de l'iPhone 16 Pro Max soient encore basées sur des prototypes, il est important de noter que les plans d'Apple pourraient évoluer considérablement d'ici septembre. En effet, l'iPhone 16 Pro Max sera dévoilé en même temps que l'iPhone SE de quatrième génération et l'Apple Watch X à cette date.

Il est donc possible qu'il ne présente pas de changements majeurs par rapport aux versions actuelles. Ce qui fait que les rumeurs concernant l'iPhone 17 nous suggèrent d'attendre cette sortie pour bénéficier d'une refonte importante.

Quoi qu'il en soit, la véritable révolution cette année chez Apple réside dans l'iOS 18. Cette mise à jour nous montre l'intégration probable des avancées d'Apple en matière d'intelligence artificielle. De quoi nous faire sentir une différence notable !