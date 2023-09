Cette start-up française dévoile le premier vélo électrique sans batterie

Pi-Pop propose le premier vélo électrique alimenté par des supercondensateurs au lieu de batteries. Il offre une solution écologique et sans souci pour les déplacements domicile-travail.

Les vélos électriques deviennent de plus en plus populaires pour les trajets quotidiens et les loisirs. En même temps, les préoccupations environnementales liées aux batteries au lithium ont pris de l’ampleur. Pi-POP est à l’origine d’une solution innovante. Il s’agit d’un vélo électrique qui fonctionne sans batterie traditionnelle, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de mobilité durable.

Les supercondensateurs : la clé de la conduite sans batterie

La start-up française Pi-Pop dévoile un vélo électrique révolutionnaire qui utilise des supercondensateurs à la place des batteries pour une conduite écologique et efficace. Cette technologie révolutionnaire privilégie la régénération de l’énergie, qui se reconstitue lorsque le cycliste pédale, descend une côte ou freine. Les utilisateurs peuvent désormais profiter des avantages de l’assistance électrique tout en pédalant, sans avoir à brancher leur vélo pour le recharger.

L’un des avantages remarquables du vélo électrique de Pi-POP tient au fait qu’il élimine les temps d’attente pour la recharge. Contrairement aux vélos électriques traditionnels, il n’est pas nécessaire de brancher le vélo et d’attendre que la batterie se recharge. À la différence des batteries au lithium, les supercondensateurs se composent de matériaux courants. Il s’agit principalement d’aluminium, de carbone, de cellulose et de polymères, qui sont relativement faciles à recycler ou à traiter. La durée de vie des supercondensateurs est également plus longue, car les cycles de charge sont beaucoup plus nombreux que pour les batteries au lithium.

En effet, Pi-POP revendique une durée de vie de 10 à 15 ans pour les supercondensateurs, ce qui est nettement plus long que les 5 à 6 ans habituels d’une batterie au lithium.

Des caractéristiques techniques innovantes

Le vélo électrique révolutionnaire de Pi-POP a un design blanc élégant et pèse environ 21,7 kg, ce qui le rend adapté aux cyclistes mesurant entre 155 et 185 cm. Conçu pour les hommes et les femmes, il offre une assistance électrique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette dernière propulse les cyclistes à une vitesse maximale de 25 km/h grâce à son moteur de 250 W et 45 Nm.

Proposé au prix de 2 450 euros, ce vélo électrique sans batterie s’équipe d’une fourche télescopique ZOOM, de freins à disque TEKTRO M280. Pour plus de pratique, il se compose également d’un dérailleur SHIMANO à 7 vitesses et de garde-boue pour plus de commodité.