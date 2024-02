Avatar : le guide complet des personnages et des acteurs de la série Netflix

Découvrez les principaux personnages dans Avatar, la série fantastique qui cartonne sur Netflix en ce moment. Aucun spoiler en vue !

Avatar : Le dernier maître de l’air est l’un des plus grands univers fantastiques de ces deux dernières décennies. Quatre nations et le monde des esprits s’efforcent de vivre en harmonie avec l’Avatar et de maintenir la paix entre eux. Ce qui n’était au départ qu’une simple émission pour enfants est rapidement devenu l’une des séries les plus appréciées de tous les temps. Pour le casting, la plateforme de streaming a vu les choses en grand, ce qui a certainement contribué au succès de la série dès les premières diffusions !

Qui sont les principaux personnages dans cette série Avatar sur Netflix ?

Aujourd’hui, Netflix donne vie au monde d’Avatar d’une manière inédite. Les membres de l’équipe Avatar, ainsi que leurs tribus respectives, vont faire l’objet d’un traitement en prises de vues réelles. Alors sans plus attendre, voici les personnages de l’adaptation Netflix d’Avatar : Le dernier maître de l’air. De quoi vous mettre dans le bain !

Gordon Cormier : Aang

La série Avatar sur Netflix n’a lieu qu’avec Aang comme l’un des principaux personnages ! Il est l’Avatar et le seul être capable de maîtriser les quatre éléments. Son rôle principal est de ramener l’harmonie entre les nations en mettant fin à la guerre et à la domination du Royaume du Feu.

Kiawentiio : Katara

Katara est une maîtresse de l’eau qui accompagne Aang dans sa quête. Elle est déterminée, compatissante et joue un rôle clé en tant que protectrice et amie d’Aang.

Ian Ousley : Sokka

Sokka est le frère de Katara. Bien qu’il ne possède pas de maîtrise des éléments, il est courageux, intelligent et apporte souvent une touche d’humour à la série. Il joue un rôle crucial en tant que stratège et combattant.

Dallas Liu : Zuko

Un des personnages principaux dans Avatar sur Netflix, Zuko joue un rôle important. Prince exilé du Royaume du Feu, il est obsédé par la capture de l’Avatar pour regagner l’honneur perdu de sa famille. Son évolution tout au long de la série est importante, passant d’un antagoniste à un personnage complexe et profond.

D’autres personnages importants de la série

Ruy Iskandar : Lieutenant Jee

Dans Avatar : le dernier maître de l’air, le lieutenant Jee est un membre important de l’équipage de Zuko. Il travaille souvent aux côtés du Prince et subit ses accès d’agressivité. Son lien avec Zuko et Iroh se développe au fil du temps et au fur et à mesure qu’il apprend leur passé tragique.

Elizabeth Yu : Princesse Azula

Azula est la sœur de Zuko et une redoutable maîtresse du feu. Elle est impitoyable, manipulatrice et joue un rôle majeur en tant qu’antagoniste tout au long de la série.

Ken Leung : Commandant Zhao

Le commandant Zhao est une force montante de l’armée de la nation du Feu. Il est ennemi de l’équipe Avatar et un adversaire du prince Zuko. S’il parvient à capturer l’Avatar et à conquérir la Tribu du Nord, Zhao sera considéré comme l’un des plus grands chefs de l’histoire.

Daniel Dae Kim : Le seigneur du feu Ozai

Parmi les personnages principaux d’Avatar sur Netflix, Ozai est une figure indéniable. Il pousse ses deux enfants (Zuko et Azula) à devenir des tueurs impitoyables pour agrandir leur empire. Ozai croit fermement que les forts doivent dominer les faibles, et son plan de domination du monde est son destin. La seule chose qui se dresse sur son chemin est l’Avatar !

Comment avoir plus de nouveautés sur Netflix ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Partager l'article :