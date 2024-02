Avatar : tous les changements apportés pour la série Netflix (les fans s’inquiètent)

Quels sont ces changements que Netflix a prévus pour Avatar : le dernier maître de l’air ? Une nouvelle qui inquiète grandement les fans !

L’adaptation en cinéma de la version animée d’Avatar : le dernier maître de l’air sera bientôt disponible sur Netflix. Sauf que la plateforme de streaming a prévu des « ajustements » au niveau du script. Il faut croire que la série ne sera pas fidèle l’adaptation animée sortie en 2005. Quelques changements ont été apportés afin que la nouvelle série corresponde à notre époque. Sans plus attendre, voici ce qui va vous attendre dans Avatar : le dernier maître de l’air sur Netflix !

Des intrigues qui ont été remixé pour nous tenir en haleine

La nouvelle série Avatar sur Netflix va surprendre plus d’un, surtout au niveau des intrigues. En effet, l’anime a été remixé pour nous offrir une série plus captivante. Parmi les faits marquants, il faut noter l’intégration de la famille de Zuko dans le tableau. Ozai, le père de Zuko et Azula, sa sœur, occuperont une place importante dans cette adaptation cinématographique.

Pourquoi un tel revirement ? Il faut croire que c’est pour que le public puisse s’imprégner de l’histoire afin de mieux comprendre les événements qui se déroulent tout au long de la série. Notamment, pourquoi Zuko est devenu ce qu’il est ? Pourquoi il s’est battu avec son père et quelle est la raison derrière son exil ? Le showrunner, Albert Kim, partage également cet avis lors de son interview sur IGN. Des détails croustillants dans une sorte de préquelle ne sont jamais assez pour mieux plonger dans un univers fantastique !

Une série propre à elle, et non une énième reprise ?

Avant de visionner Avatar : le dernier maître de l’air sur Netflix, vous devez vous attendre à divers changements. Bien que certains personnages restent fidèles à l’original, il faut comprendre que les scénaristes ont dû faire preuve d’inventivité pour rendre l’histoire moins agaçante. L’Avatar de Nickelodeon était une série pour enfants, loin d’être un grand chef d’œuvre.

Pour que la nouvelle série Avatar de Netflix soit adaptée aux fans, la plateforme de streaming doit miser haut. Afin d’en avoir le cœur net, il faudra faire preuve de patience d’ici le 22 février. Quoi qu’il en soit, cette série fait partie des séries Netflix 2024 les plus attendues !