Un pansement connecté pour guérir plus rapidement !

La fonction du pansement est de couvrir et de protéger la plaie pour favoriser la guérison. Le pansement connecté agit sur la guérison en accélérant considérablement le processus.

Le pansement connecté est une innovation qui nous vient des États-Unis. Il est le fruit des travaux des chercheurs de l’université Northwestern à Evanston dans l’Illinois. Ce pansement d’un nouveau genre intègre des éléments électroniques dans sa conception. Celui-ci est effectivement constitué d’électrodes souples et des capteurs permettant de monitorer le processus de guérison.

Le corps humain fonctionne grâce aux signaux électriques

L’électricité joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du corps humain. Le courant électrique assure des fonctions indispensables à la survie. La circulation sanguine ne pourrait pas se faire sans les signaux électriques. Cela est aussi vrai pour le développement du cœur, du cerveau et des muscles. Notez que la communication entre le cerveau et le reste du corps s’effectue avec des signaux électriques. Ce n’est pas un hasard s’il existe des appareils comme l’électro-encéphalogramme ou l’électrocardiogramme pour observer le bon fonctionnement du corps humain.

Le mécanisme du pansement connecté repose sur l’électricité, cela en raison de l’importance de cette énergie pour le corps humain. Une plaie perturbe la transmission normale des signaux électriques. Le pansement novateur corrige le problème avec des stimulations électriques. C’est le concept même de l’électrothérapie.

Le pansement connecté soigne 30 % plus vite

Les chercheurs de l’université américaine ont publié leurs travaux dans la revue scientifique Science Advances. L’article mentionne une guérison accélérée par rapport à un pansement normal. Le pansement connecté rétablit une activité électrique normale autour de la plaie. Cela a pour effet d’accélérer la migration des cellules vers la blessure. Les chercheurs ont ainsi observé une régénération cutanée plus rapide. Ils ont également noté que les nouveaux tissus remplaçaient intégralement ceux ayant été abîmés.

Le pansement connecté a été testé sur des souris de laboratoire présentant des ulcères du pied diabétique. Les spécimens soignés avec le pansement prototype ont guéris 30 % plus rapidement. La prochaine étape est de tester le dispositif sur des animaux plus gros.

Un suivi en temps réel de la guérison

Le pansement connecté possède des électrodes biodégradables.

Le pansement connecté comporte de deux électrodes. La première électrode prend la forme d’une fleur et se place directement sur la plaie, tandis que la deuxième forme un cercle autour de la blessure. Notez que les électrodes sont en molybdène. Ce matériau métallique est beaucoup utilisé dans les applications électroniques et semi-conductrices. La particularité intéressante du molybdène est son caractère biodégradable. Au fur et à mesure de la guérison, l’électrode se dissout donc.

Les concepteurs du pansement connecté ont opté pour une bobine pour alimenter le pansement. La bobine génère une charge électrique par induction électromagnétique. Cette solution permet d’avoir un dispositif sans câblage. D’autre part, le pansement novateur comporte un système NFC pour communiquer des données en temps réel pour suivre la guérison.