D’où vient le mot « Dracarys » dans House of the Dragon et Game of Thrones ?

Que ce soit dans House of the Dragon ou dans Game of Thrones, vous avez sûrement entendu le mot « Dracarys ». Voici la signification, l’origine et l’utilisation de ce mot iconique.

Même si vous ne souhaitez pas regarder House of the Dragon, si vous avez regardé Game of Thrones, vous vous souvenez sûrement du mot « Dracarys ». Vous pouvez cependant ne pas savoir ce qu’il signifie vraiment. C’est à quoi nous allons remédier aujourd’hui en vous donnant toutes les informations sur ce mot.

Que signifie Dracarys dans House of the Dragon et Game of Thrones ?

Dans Game of Thrones comme dans House of the Dragon, « Dracarys » n’est pas seulement un mot, mais plus une commande. Les Targaryen l’utilisent pour demander à leurs dragons de cracher du feu.

Le feu d’un dragon est en effet l’une des armes les plus meurtrières que vous puissiez avoir à Westeros. Dans Game of Thrones comme dans House of the Dragon, « Dracarys » peut donc être assimilé à une sentence de mort et de grande destruction.

Dans Game of Thrones, on a vu à maintes reprises, l’utilisation stratégique du mot « Dracarys ». Daenerys, reconnue comme la mère des dragons, l’a notamment utilisé pour tuer le roi des Immaculés, Varys et pour brûler King’s Landing. Ce mot a donc illustré parfaitement la rage débridée des Targaryen.

Daenerys a aussi utilisé ce mot pour ordonner à Drogon, l’un de ses dragons, de brûler Kraznys mo Nakloz, le propriétaire des Immaculés. Cette commande a aussi été utilisée lors de la bataille contre les Marcheurs blancs.

Dans House of the Dragon, le mot fait son apparition dès le premier épisode via la jeune princesse Rhaenyra. Mais on le retrouve aussi plus de 10 ans après ces événements, dans l’épisode 6 de la série prequel, mais cette fois, d’une façon surprenante (pas de spoiler).

D’où vient le mot Dracarys ?

Ce mot utilisé par les Targaryen de Game of Thrones et de House of the Dragon, « Dracarys » est un mot de la langue haut-valyrien. Cette langue était parlée par les habitants de l’ancienne Valyria, l’origine même des Targaryen. A l’origine, cette langue était bien connue et très pratiquée. Elle a cependant disparu depuis la chute de Valyria, résultant d’une catastrophe qui a détruit de nombreuses familles élevées d’Essos. Seuls les Targaryen y ont survécu, car ils se sont enfuis à Peyredragon à Westeros sur le dos de leur dragon. Ces Targayen se sont alors lancés à la conquête de Westeros.

Les noms les plus connus de la Maison Targaryen comme Rhaegar, Viserys, Aegon, Daenerys… sont tous en haut-valyrien. La famille de Daenerys a continué à parler cette langue en signe de leur noblesse. La disparition de la langue à Essos a conduit à la formation de la langue « valyrien bâtard ». Cette dernière est parlée dans de nombreuses villes libres autour de la Baie des dragons.