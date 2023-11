OLED vs LED : quelle technologie choisir pour votre prochaine TV ?

Dans le paysage dynamique de la technologie d’affichage, deux acteurs dominent le marché : OLED et LED. Ces acronymes représentent des mondes distincts de l’ingénierie des écrans, chacun avec ses propres avantages et défis. Plongeons dans une comparaison détaillée OLED vs LED pour éclairer les consommateurs sur le choix qui conviendrait le mieux à leur smart TV.

Qu’est-ce que l’OLED ?

L’OLED, ou « diode électroluminescente organique », représente la pointe de la technologie des écrans. Dans une télévision OLED, chaque pixel produit sa propre lumière lorsqu’il est électrifié, éliminant le besoin d’un rétroéclairage. Cela permet aux écrans OLED d’être extrêmement minces et flexibles, et ils peuvent atteindre un noir absolu en éteignant complètement les pixels individuels. LG Display est actuellement le principal fabricant de panneaux OLED, fournissant des entreprises comme Samsung et Sony.

Qu’est-ce que la LED ?

Les écrans LED, d’autre part, sont en réalité des LCD améliorés par des diodes électroluminescentes. Contrairement aux écrans OLED, les écrans LED dépendent d’un rétroéclairage pour illuminer les pixels LCD. La technologie LED s’est raffinée au fil du temps, passant des ampoules CCFL moins efficaces aux diodes plus petites, plus lumineuses et plus économes en énergie.

OLED vs LED : comparaison des technologies

Qualité de l’image et niveaux de noir

Quand il s’agit de produire des noirs profonds, l’OLED est inégalé. Sa capacité à éteindre complètement les pixels confère à l’OLED un rapport de contraste infini. Un point crucial pour une qualité d’image supérieure. Les télévisions LED, bien que perfectionnées avec des technologies telles que le local dimming, ne peuvent rivaliser avec l’OLED sur ce critère en raison de la nature même de leur rétroéclairage.

Luminosité

Les téléviseurs LED ont traditionnellement un avantage en termes de luminosité. Leur capacité à utiliser des LEDs puissantes et de grandes tailles permet une meilleure performance dans des environnements bien éclairés. Les améliorations apportées aux écrans OLED leur permettent également d’atteindre des niveaux de luminosité adéquats pour la plupart des situations, mais les LEDs maintiennent un avantage dans les pièces très lumineuses.

Couleurs

En ce qui concerne la reproduction des couleurs, les écrans OLED étaient autrefois les champions incontestés, mais l’introduction de points quantiques dans les téléviseurs LED, connus sous le nom de QLED, a considérablement amélioré la précision, la luminosité et le volume des couleurs des écrans LED. Cela met les deux technologies sur un pied d’égalité en termes de gamme de couleurs et d’exactitude.

Angle de vue

L’OLED offre des angles de vision supérieurs, avec peu de dégradation de la qualité de l’image, même à des angles extrêmes. Les écrans LED peuvent souffrir d’une perte de fidélité des couleurs et de contraste lorsqu’on les regarde hors centre. Toutefois, des revêtements anti-reflets ont apporté des améliorations.

Longévité et consommation d’énergie

La longévité des deux technologies est comparable, avec une légère avance pour l’OLED en termes de durée de vie. Cependant, les écrans OLED peuvent être sujets au burn-in, bien que cela soit rare dans des conditions d’utilisation normales. En termes de consommation d’énergie, l’OLED est plus efficace car chaque pixel s’allume indépendamment, tandis que les LED nécessitent un rétroéclairage constant.

Considérations pour la santé

L’exposition à la lumière bleue est une préoccupation croissante, et l’OLED produit moins de lumière bleue que les écrans LED, ce qui pourrait être un avantage pour la santé oculaire à long terme.

Taille et prix

Les écrans LED offrent une gamme de tailles plus vaste et à des prix généralement inférieurs, rendant la technologie plus accessible. Les OLED, en revanche, ont tendance à être plus coûteux, bien que les prix aient baissé ces dernières années.

OLED vs LED : Les nouveaux Q-prétendants

Les QLED sont des écrans LED améliorés avec une couche de points quantiques qui améliorent la luminosité et la couleur. Les QD-OLED, un hybride récent, combinent des points quantiques avec l’OLED pour essayer d’offrir le meilleur des deux mondes : la couleur et la luminosité des QLED avec les noirs et les angles de vue de l’OLED.

OLED vs LED : conclusion

En fin de compte, la décision entre OLED et LED dépendra de plusieurs facteurs, notamment l’environnement de visionnement, le budget, les préférences personnelles en matière de qualité d’image et de durabilité. L’OLED est à privilégier pour sa qualité d’image supérieure, notamment ses noirs profonds et ses angles de vision larges. Les écrans LED, quant à eux, offrent une solution plus abordable et polyvalente, avec une luminosité supérieure et une grande variété de tailles.