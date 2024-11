La Watch GT AMOLED de Nubia est lancée

Dans le monde des smartwatch, une nouvelle montre connectée a été lancée. Il s’agit de la Nubia Watch GT. Elle a été récemment dévoilée lors d’une conférence de presse en Chine. La sortie de ce modèle marque une étape importante pour ses concepteurs dans le domaine des montres connectées.

Présentée en même temps que le Nubia Z70 Ultra, le dernier smartphone phare de la marque, la suite de la première Nubia Watch attire l’attention. Elle a des caractéristiques techniques impressionnantes et son design est atypique. Voici ce que je peux vous dire à son sujet.

La Nubia Watch GT a un écran éblouissant

L’un des éléments les plus remarquables de la Nubia Watch GT est son écran AMOLED de 1,43 pouce. Avec une résolution de 466 x 466 pixels et une densité de 326 PPI, cet écran offre des couleurs vives et des contrastes saisissants. Cela rend l’affichage des notifications et des informations de santé particulièrement agréable à l’œil.

De plus, la montre est équipée d’un mode d’affichage toujours actif. Il permet aux utilisateurs de consulter l’heure et d’autres données essentielles sans avoir à lever le poignet. Cela s’avère particulièrement utile lors d’activités sportives ou en déplacement.

Une très belle montre connectée ronde

Ensuite, le design de la Nubia Watch GT ne passe pas inaperçu. Son boîtier en métal lui confère une allure élégante et robuste. Tandis que la bande translucide en verre sur le côté ajoute une touche d’originalité à ce modèle.

Ce choix de design non conventionnel permet à la montre de se démarquer sur le marché des smartwatch. Il est souvent dominé par des modèles plus classiques. Par conséquent, la combinaison de matériaux de qualité et d’une esthétique soignée fait de la Watch GT un bel accessoire. Elle peut être portée aussi bien lors d’une séance de sport que lors d’une sortie habillée.

Des fonctionnalités sportives avancées

Pour suivre, la Nubia Watch GT est conçue pour les amateurs de sport. Elle offre plus de 100 modes sportifs différents. Que vous soyez adepte de la course, de la natation ou du cyclisme, cette smartwatch est prête à vous accompagner dans vos efforts.

En plus du suivi d’activités, elle permet également de surveiller des données biométriques. Il y a la fréquence cardiaque et bien d’autres constantes. Cela offre ainsi une vue d’ensemble sur votre santé et votre condition physique. Puis, la technologie de navigation GPS à double fréquence garantit une précision accrue lors du suivi de vos parcours.

Une autonomie qui dépasse celle de l’Apple Watch

A part cela, l’autonomie est un critère essentiel pour toute smartwatch. Et la Nubia Watch GT ne déçoit pas. Équipée d’une batterie de 450 mAh, elle peut fonctionner jusqu’à 15 jours avec une utilisation normale. C’est beaucoup mieux que les 18 heures de l’Apple Watch ou les 24 h de la Pixel Watch 3.

Cette longévité permet aux utilisateurs de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de la montre. Ils n’ont pas à se soucier de la recharge fréquente. De plus, la montre est résistante à la poussière et à l’eau. Elle est conforme à la norme IP68, ce qui la rend adaptée à une utilisation quotidienne, même dans des conditions difficiles.

Prix et Disponibilité

Enfin, il s’avère que la Nubia Watch GT sera commercialisée en Chine au prix de 699 yuans, soit environ 92,63 euros. Cependant, il reste à voir si et quand cette smartwatch sera disponible sur d’autres marchés, comme en Europe, où Nubia a déjà lancé des produits tels que le Nubia Z60 Ultra. Les utilisateurs intéressés devront donc attendre des annonces futures concernant une éventuelle distribution internationale.

