ZTE Nubia Neo 5G : enfin un smartphone gaming ultra puissant à petit prix

Le ZTE Nubia Neo 5G révolutionne le monde des smartphones gaming ave un prix ultra compétitif. En effet, avec un tarif de seulement 180 €, il offre performance et accessibilité. Prévu pour une sortie le 15 septembre 2023, il se positionne comme une option économique offrant une valeur exceptionnelle.

ZTE Nubia Neo 5G : une alternative à petit prix dans la gamme des smartphone gaming

Le nubia Neo 5G, faisant partie de la gamme des smartphones gaming de ZTE, se distingue particulièrement par son prix. Par ailleurs, il faut également noter son engagement envers l’expérience de jeu. Surtout vis-à-vis des modèles tels que le RedMagic 7 Pro et le RedMagic 8S Pro+.

Certes, ces derniers offrent des performances haut de gamme mais ils sont proposés à un prix bien plus élevé. En revanche, le nubia Neo 5G s’adresse aux joueurs au budget limité. Et surtout, il le fait sans compromis sur la qualité.

Performances personnalisées : RAM et stockage

À son prix de base, ce téléphone est équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il offre également des options d’extension jusqu’à 18 Go de RAM, améliorant ainsi les performances. Le smartphone gaming nubia Neo 5G à prix cassé se décline en deux coloris : Phantom Black et War-Damaged Yellow.

Une fluidité exceptionnelle : La puissance du chipset 5G

Il est équipé du chipset 5G Unisoc T820 gravé en 6 nm et cadencé à 2,7 GHz. Grâce à ces caractéristiques techniques avancées, le nubia Neo 5G garantit une expérience de jeu fluide. Celle-ci est obtenue grâce à des taux de rafraîchissement supérieurs à la norme. Par conséquent, cela élimine les retards et les temps de chargement perturbant le jeu.

Un écran de qualité et des capacités de photographie avancées

Son écran FHD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit une expérience de jeu exceptionnelle. L’appareil photo de 50 MP assure d’excellentes performances. De plus, grâce à la technologie de réduction du bruit Multi-Frame, il capture des photos en faible luminosité. Que pourriez-vous demander de plus à un smartphone gaming à petit prix tel que le Nubia ?

Autonomie et refroidissement optimaux

Pour les sessions de jeu prolongées, le nubia Neo 5G propose une batterie de 4 500 mAh. De plus, il inclut un chargeur de 22,5 W pour une recharge rapide sans surchauffe. Le téléphone intègre une structure de dissipation thermique multicouche. De plus, il utilise des matériaux thermiques supraconducteurs pour une dispersion efficace de la chaleur.

Une expérience audio immersive

Avec le Nubia comme smartphone gaming à petit prix, l’expérience audio n’est pas laissée pour compte. Effectivement, elle est immersive grâce à la prise casque 3,5 mm et au support DTS: X Ultra. Cela lui permet d’offrir un son surround et prenant en charge divers formats audio.

Disponibilité à venir

Dès son lancement, le smartphone gaming Nubia Neo 5G sera disponible à ce prix de 180 € sur le ZTE Flagship Store. Par ailleurs, il sera également présent sur Shopee, Lazada, et chez les revendeurs autorisés.