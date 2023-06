Netflix : Ce qu’il fallait retenir de la conférence Tudum 2023

Netflix Tudum 2023 a été marqué par l’annonce de différents films et séries. Des aperçus exclusifs des adaptations live d’Avatar et One Piece, ainsi que des nouvelles saisons de The Witcher et Wednesday. De plus, des annonces sur Le Problème à trois corps et Rebel Moon ont suscité l’excitation des fans. Ne manquez pas les détails de cet événement épique !

Avatar : Le dernier maître de l’air

Netflix promet depuis un moment que l’adaptation en prises de vues réelles d’Avatar sera bientôt disponible. Le service a révélé les premiers aperçus d’Aang, Katara, Zuko et Sokka lors de l’événement Tudum 2023. La première saison de huit épisodes couvrira la série animée de Nickelodeon. Avatar : Le dernier maître de l’air arrivera sur Netflix en 2024.

One Piece

Basé sur le manga d’Eichiro Oda, One Piece raconte l’histoire de Monkey D. Luffy et son équipage à la recherche d’un trésor pirate légendaire. La première saison couvrira la « Saga de l’East Blue » et présentera les pirates du Chapeau de Paille. One Piece arrivera sur Netflix le 31 août.

Le Problème à trois corps

Les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et DB Weiss, sont de retour avec une adaptation des romans de Liu Cixin. La série se concentre sur Ye Wenjie, une scientifique chinoise qui communique avec des extraterrestres.

Après des décennies de préparation, l’humanité attend leur arrivée pour résoudre ses problèmes. Benedict Wong, Jovan Adepo et Eiza Gonalez seront les acteurs principaux de la diffusion de « Le Problème à trois corps ». Grâce à Netflix Tudum 2023, nous savons que la diffusion débutera en janvier 2024.

The Witcher

Henry Cavill jouera bientôt pour la dernière fois Geralt de Riv, et Netflix suscite l’excitation autour de son départ. Dans la séquence d’action ci-dessus, Geralt, Ciri, Yennefer et leurs alliés tuent des monstres. La diffusion de la première partie de la troisième saison de The Witcher aura lieu le 29 juin, et celle de la deuxième partie le 27 juillet.

Cobra Kai

La production a interrompu la dernière saison du spin-off populaire de Karate Kid en mai. Mais la distribution et l’équipe ont promis de livrer la plus grande et la plus incroyable saison de Cobra Kai jusqu’à présent. Ils ont partagé une vidéo des coulisses pour le montrer.

Squid Game

Le drama coréen populaire fera son retour avec des visages familiers et de nouveaux venus. Wi Ha-joon reviendra en tant qu’officier Hwang Jun-ho, aux côtés de la distribution précédemment annoncée. Les nouveaux venus incluent Yim Si-wan, Yang Dong-geun, Kang Ha-neul et Park Sung-hoon.

Mercredi

Aucune séquence de la série La Famille Addams n’a été montrée. Cependant, Jenna Ortega et d’autres membres de la distribution ont donné des indications sur la deuxième saison. Nous verrons un membre éloigné de la famille de Mercredi, mais leur identité reste secrète, tout comme la Chose.

Rebel Moon

Après Army of the Dead, Zack Snyder poursuit sa collaboration avec Netflix pour son prochain projet. L’épopée d’action de science-fiction en deux parties met en vedette Sofia Boutella dans le rôle de Kora, cherchant à sauver la lune de Veidt.

La vidéo Tudum de Rebel dévoile les coulisses avec Ray Fisher, Djimon Honsou et Michel Huisman. Le premier film Rebel Moon sera diffusé en première le 22 décembre.

Stranger Things

En raison de la grève de la WGA, le drame d’horreur de science-fiction de Netflix est actuellement à l’arrêt. Cependant, nous savons que Linda Hamilton de Terminator a été choisie pour un rôle mystérieux dans la dernière saison de la série.

