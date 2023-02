Netflix : les meilleurs films à regarder en février 2023

Si vous êtes à la recherche d’un bon film à regarder sur Netflix, ne cherchez plus ! Nous vous proposons une sélection des meilleurs films disponibles sur Netflix en février 2023. Des comédies, des drames, des thrillers et des films romantiques, il y en a pour tous les goûts. Alors, préparez vous à des heures de divertissement.

Netflix a récemment dévoilé la liste complète de ses nouveaux films originaux pour février 2023. Un programme riche et varié vous attend sur le numéro un des plateformes de streamings. En effet, après un mois de janvier marqué par la diffusion de The Pale Blue Eye et d’AlKhallat+, la le service SVOD attaque fort en proposant de nombreux films alliant intrigue et suspens.

En février 2023, Netflix proposera de nouveaux contenus divertissants qui promettent rythemeront vos soirées tout au long du mois. Parmi les plus attendus, on peut citer Re/Member, Unlocked, Toi chez moi, vice versa ou encore We Have A Ghost.

Alors, si vous êtes à la recherche d‘œuvre unique en son genre, vous pouvez être sûre de trouver votre bonheur. D’autant plus que la plateforme dispose d’une large sélection de films pour tous les goûts et tous les âges. Que vous recherchiez des films fantastiques, des thrillers, des fictions historiques ou des adaptations d’histoires vraies, Netflix a de quoi vous divertir et vous tenir en haleine tout au long du mois.

Netflix : le leader mondial en matière de streaming

Avec des milliers de films, séries, documentaires et émissions de télévision disponibles à la demande, Netflix est incontestablement une référence dans l’univers du streaming. S’y ajoutent sa variété de contenu et ses fonctionnalités innovantes qui en font l’un des services de préférés des fans de divertissement du monde entier.

Par ailleurs, avec des centaines de titres disponibles à la demande, Netflix offre aux utilisateurs une expérience de visionnage complète et personnalisée. De plus, la plateforme propose également des contenus originaux.

Enfin, multidispositif, Netflix est disponible sur un large éventail d’appareils tels que les téléviseurs, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Ainsi, les abonnés peuvent regarder les contenus qu’ils souhaitent à tout moment et depuis n’importe quel appareil connecté.

Cerise sur le gâteau : afin de permettre à ses utilisateurs de profiter pleinement de tout ce que Netflix a à présenter, le service propose une offre inédite qui vous donne la possibilité d’accéder à toutes ses fonctionnalités et ses avantages pendant 30 jours sans payer le moindre centime.

Film Netflix : les meilleurs titres à ne pas manquer

Re/Member

En septembre de l’année dernière, une adaptation en film live du célèbre shonen de Murase Katsutoshi, a été annoncée. Après une sortie en salle le 14 octobre 2022 au Japon, le long métrage sera disponible sur Netflix le 14 février. Une nouvelle qui a de quoi ravir les fans de la version manga.

Une légende urbaine terrifiante d’une créature surnaturelle circule parmi les élèves du lycée Oma. Baptisée la Rouge-Sang, cette dernière hante les couloirs de l’établissement sous les traits d’une fillette de 11 ans couverte du sang de ses victimes.

Asuka et cinq de ses camarades se voient alors condamnés à revivre sans arrêt une boucle temporelle funeste. Transportés tous les soirs à la même heure dans l’enceinte de l’école, ils sont pourchassés puis inéluctablement massacrés par la créature infernale… avant de ressusciter le matin suivant.

Pour briser la malédiction et survivre, ils doivent retrouver les 8 parties du corps d’une victime de la Rouge-Sang, éparpillées dans tout le lycée.

Unlocked

Netflix a encore une fois mis à la disposition de ses abonnés un grand choix de films pour le mois de février. Les amateurs de comédies romantiques y trouveront leur compte, tout comme les fans de thrillers. Pour ces derniers, la plateforme propose Unlocked, un film réalisé par Kim Tae-joon.

Il s’agit d’un thriller palpitant où l’héroïne se retrouve traquée par un prédateur après qu’il a piraté son téléphone. En effet, en rentrant du travail, Na-mi (Chun Woo-hee) perd son smartphone qui contient toute sa vie. Jun-yeong (Yim Si-wan) le trouve et le lui rend, mais seulement après y avoir installé un logiciel espion.

Pour mieux connaître sa victime, il commence à la surveiller, à traquer ses faits et geste collectant ainsi toutes les informations possibles sur elle, ses loisirs, ses goûts, son travail, sa situation financière et son utilisation des réseaux sociaux.

Toi chez moi et vice versa

Debbie et Peter sont les meilleurs amis du monde et pourtant, ils ne peuvent pas être plus différents.

Debbie aime la routine et la stabilité qu’elle peut offrir à son fils à Los Angeles. Peter ,lui, s’épanouit dans le changement et la nouveauté à New York. Pour explorer de nouveaux horizons et vivre de nouvelles aventures, ils décident de faire un échange de maison et de vie pendant une semaine. Une décision qui leur permettra de prendre conscience que leurs désirs ne sont pas toujours ce dont ils ont le plus besoin.

Disponible le 10 février prochain sur Netflix, cette comédie romantique réalisée par Aline Brosh McKenna nous permet de retrouver de grandes pointures d’Hollywood. Pour ne citer que Reese Witherspoon, Ashton Kutcher, Jesse Williams, Steve Zahn, Tig Notaro, Zoë Chao et Griffin Matthews.

We Have A Ghost

Le film Netflix We Have a Ghost suit l’histoire de Kevin et sa fait rencontre avec d’Ernest, un fantôme qui hante sa nouvelle maison.

Sa présence permet à Kevin et à sa famille de devenir célèbres, tandis que la CIA commence à s’intéresser à leur histoire.

Ce long-métrage réalisé par Christopher B. Landon, à qui l’on doit les films Happy Birthdead et Freaky, met en vedette Anthony Mackie, Tig Notaro et Jennifer Coolidge.

Nouveautés films sur Netflix en février 2023 : liste complète

Interstellar : 01/02

La tête haute : 01/02

Sex Friends : 01/02

A star is born : 01/02

Five : 01/02

L’Odyssée : 01/02

Cats : 01/02

Infiesto : 03/02

La Jeune Fille et la Mer : 03/02

L’Île de mes démons : 03/02

Viking Wolf : 03/02

Dear David : 09/02

10 jours du côté du bien : 10/02

Toi chez moi et vice versa : 10/02

L’Amour puissance dix mille : 13/02

Partout où on ira : 14/02

Sunday entre nous : 14/02

Mission Impossible : Fallout : 14/02

Re/Member : 14/02

Full Swing : 15/02

Jurassic Park : 16/02

Unlocked : 17/02

Le cas Richard Jewell : 19/02

Dans leur ombre : 22/02

Call Me Chihiro : 23/02

We Have a Ghost : 24/02

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba : Le train de l’infini : 26/02

