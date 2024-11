La série G-SHOCK Urban Utility : des montres écolos pour les citadins branchés !

Pour le consommateur citadin d’aujourd’hui Casio lance la série de montres connectées écologiques G-SHOCK Urban Utility. Elle présente quatre modèles qui allient durabilité, fonctionnalité et matériaux écologiques, ce qui en fait des montres connectées Casio très intéressantes.

Si vous êtes à la recherche d’une smartwatch tendance sans vouloir vous ruiner, ce sont des modèles à prendre en considération. Je vous en parle à travers ces quelques paragraphes.

Les montres écologiques Casio, entre technologie et fonctionnalité

La série Urban Utility comprend des caractéristiques pratiques pour un usage quotidien. Ce sont des montres écologiques Casio, et leur construction le certifie. En effet, les deux modèles présentés dans cette collection sont très résistantes aux chocs.

C’est parce qu’elles ont une protection Carbon Core Guard qui est très solide. Vous aurez beau effectuer des trajets en transport en commun tous les jours ou effectuer des tâches ardues en portant votre montre au poignet. Elle résistera à presque tout. Les montres de cette collection sont étanches jusqu’à 20 ATM. Elles conviennent également aux activités sportives comme la natation.

De petits titans connectés

Ces montres sont également dotées de la connectivité Bluetooth. C’est très pratique puisque cela permet aux utilisateurs de se synchroniser avec l’application « CASIO WATCHES ». C’est idéal pour l’ajustement automatique de l’heure et d’autres fonctions. Les utilisateurs peuvent accéder à l’heure universelle pour 300 villes.

D’ailleurs, ils ont droits à des rappels et à une fonction de recherche de téléphone. Et les deux modèles utilisent la technologie Tough Solar pour le chargement solaire. Et, grâce au mode d’économie d’énergie, les montres peuvent fonctionner jusqu’à 18 mois sans exposition au soleil.

La série de montres écologiques Casio comprend deux types de modèles

Les deux lignes mettent l’accent sur la résilience tout en utilisant des matériaux respectueux de l’environnement. Chaque modèle a une lunette et de bracelets en plastique de biomasse. C’est conforme aux objectifs de développement durable de Casio.

Le DW-5610UU est disponible en vert et en gris. Il a un cadre superposé et d’un écran LCD inversé. C’est pour faciliter la lecture dans des conditions de faible luminosité. Il est également équipé d’un rétroéclairage LED Super Illuminator pour une meilleure visibilité.

Les modèles GA-B2100LUU est disponibles en beige et en gris. Ils ont une lunette bicolore doublement moulée qui ajoute de la profondeur visuelle. Ils sont dotés d’un boîtier renforcé en fibre de carbone. Cela assure la durabilité de la montre tout en maintenant son poids léger.

Une série de montres grandement recherchée ?

Alors qu’il est souvent difficile de trouver des montres qui durent réellement longtemps dans le temps, la série G-SHOCK Urban Utility est une exception. Et elle sera justement lancée au Japon en novembre 2024 pour le plus grand plaisir du public.

Les modèles DW-5610UU seront au prix de 15 400 yens (environ 93,01€). Et les modèles GA-B2100LUU seront au prix de 25 850 yens (environ 156,12€).

Par contre, leur disponibilité dans le monde entier ne sont pas encore connus. Mais vu que la marque ne prend que quelques mois pour commercialiser un modèle dans tous les pays. Nous verrons peut-être très bientôt ces montres sur le marché européen.

