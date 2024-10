Prêt à vous entraîner? La nouvelle montre connectée TicWatch Atlas est là!

Mobvoi a connu un été relativement calme après avoir commencé la saison en annonçant une mise à jour de la TicWatch Pro 5 Enduro. Mais c’est pour revenir plus en forme que jamais étant donné que la marque vient récemment d’avoir sorti la montre connectée TicWatch Atlas !

Au même titre que l’Ultra 2 d’Apple, la Fenix 8 de Garmin et la T-Rex 3 de chez Amazfit, c’est une montre de l’extrême. Voici ce que nous pouvons vous dire sur ce modèle.

La TicWatch Atlas est LA montre connectée la plus robuste de Mobvoi

Face aux grandes marques qui ont chacune sorti un modèle de smartwatch outdoor pour cette fin d’année, Mobvoi a également voulu suivre le mouvement. Et la marque a lancé un produit similaire. Il s’agit de la montre connectée TicWatch Atlas.

Comme son nom l’indique, c’est un modèle fait pour les sports d’endurance. Son design a été entièrement redessiné. Elle est faite d’un magnifique acier sablé et d’un écran en cristal de saphir.

Cette smartwatch est un mélange parfait. Elle combine l’élégance brute et la durabilité imparable que Mobvoi désire mettre en avant. Résistante à la poussière, à l’eau et aux chocs, cette tocante digitale peut être le compagnon idéal des sportifs de haut niveau.

Une montre presque parfaite à l’exception de …

Franchement, entre une Apple Watch Ultra 2 dont le prix avoisine les 800€ et une montre connectée TicWatch Atlas qui coûte aux environs de 350€, le choix est évident. D’autant plus que cette smartwatch possède de nombreuses fonctions avancées.

Vous avez accès à la même fonction de détection de chute que sur une Apple Watch. Et cette montre possède l’autonomie d’une Garmin. Non, rectification, la TicWatch Atlas peut fonctionner durant 45 jours selon son fabricant. C’est un délai qui va au-delà de l’endurance d’une Garmin normale. Et en termes de solidité, il n’a pas à s’en faire. Cette smartwatch est résistante à l’eau à raison de 5 ATM.

Mais son seul souci, c’est son système. La Mobvoi TicWatch Atlas fonctionne sous le système d’exploitation Wear OS de Google et c’est très bien. Mais pourquoi a-t-il fallu qu’elle soit dotée de Wear OS 4 alors que Wear OS 5 est disponible depuis juillet 2024 ? De nombreux testeurs se posent la question.

Un bon compagnon pour sa santé

Hormis ce qui a attrait à Wear OS, la montre connectée TicWatch Atlas de Mobvoi peut s’avérer être un excellent compagnon au quotidien. Il faut simplement bien l’attacher à votre poignet afin d’être à l’aise lors de la pratique d’une activité physique.

Sinon, elle est d’une grande aide afin de relever vos statistiques de santé. Selon le descriptif, ce produit est capable de mesurer plusieurs paramètres. Il y a la fréquence cardiaque, surveiller votre taux d’oxygène dans le sang, analyser votre sommeil et évaluer votre VO2 max.

A part cela, elle est conçue pour les sportifs. Il est dit qu’elle peut générer des cartes thermiques pendant vos séances d’entraînement en plein air. Vous pouvez alors enregistrer les données de plusieurs activités comme le tennis, le basket, le football et bien d’autres encore.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn