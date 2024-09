Test de l’Amazfit T-Rex 3, une autre super alternative à la Watch Ultra ?

Les montres Ultra sont trop chères et généralement trop ciblées pour de nombreuses personnes. C’est pourquoi notre test porte cette fois sur l’Amazfit T-Rex 3 qui est une montre connectée à part.

Ce modèle ressemble à son prédécesseur. Mais selon les récentes descriptions qu’on en fait, ses options surpassent de loin la Watch Ultra d’Apple. Pour en avoir le cœur net, voici ce que l’on peut dire à son sujet.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 48.5×48.5×13.75mm

48.5×48.5×13.75mm Ecran : AMOLED 1.5″ 480×480 pixels 322 PPI

AMOLED 1.5″ 480×480 pixels 322 PPI Poids : 68.3g

68.3g Etanchéité : 10 ATM

10 ATM Autonomie : jusqu’à 27 jours usage normal et jusqu’à 13 jours en usage intensif

Présentation de l’Amazfit T-Rex 3

L’Amazfit T-Rex 3 se présente comme l’ultime smartwatch GPS pour l’extérieur. Conçue pour résister aux environnements les plus difficiles, il s’avère qu’elle fournit des outils et des mesures essentiels pour les passionnés d’activités de plein air.

Bien qu’Amazfit veuille en faire une véritable alternative à la smartwatch Ultra, nous pensons qu’elle se situe quelque part entre les modèles standard et Ultra. C’est pourquoi nous avons décidé de tester l’Amazfit T-Rex 3.

On dit que cette montre a une durabilité accrue. Elle a une autonomie de batterie prolongée et une multitude de fonctions de remise en forme. Cette nouvelle T-Rex serait donc prête à redéfinir l’expérience de l’outdoor et de la remise en forme. Mais nous allons vous le dire à travers notre test de l’Amazfit T-Rex 3.

Design

De prime abord, le design octogonal de l’Amazfit t-rex 3 est actualisé. Elle est désormais dotée d’une lunette en acier inoxydable. C’est donc une montre très solide. En plus de résister à des températures extrêmes allant jusqu’à -30 °C, la T-Rex 3 est une montre connectée de grande taille avec un boîtier de 48,5 mm.

En regardant ce modèle de plus près, ce qui lui confère une touche haut de gamme, c’est l’ensemble de sa construction. Malgré le fait qu’elle reste essentiellement faite en plastique, elle est belle.

Un bon écran

L’écran est 16 % plus grand et deux fois plus lumineux que celui de la génération précédente. Cela améliore la visibilité dans pratiquement toutes les conditions dans lesquelles nous l’avons testé.

Sa conception durable comprend un écran AMOLED HD robuste de 1,5 pouce. Il est protégé par un verre Gorilla. Puis, il offre une luminosité allant jusqu’à 2 000 nits. Cela ne surpasse pas les 3000 nits de l’Ultra 2. Mais cela s’en rapproche.

L’écran est facilement visible à la lumière du soleil. Le logiciel n’est pas compliqué à apprendre et les boutons physiques permettent de ne pas se limiter à l’utilisation de l’écran tactile ou de la couronne rotative.

Une solidité à toute épreuve ?

La T-Rex 3 est également durable, avec une classification de qualité militaire. Elle a la capacité de résister à une pression d’eau de 10ATM. Vous pouvez donc aller plonger jusqu’à une profondeur de 328 pieds en eau calme. Elle tiendra le coup.

C’est une smartwatch certifiée pour la plongée en apnée jusqu’à 147 pieds. Puis, elle peut suivre 170 activités différentes dans et hors de l’eau. À cette fin, elle est équipée d’un GPS à double bande pour suivre avec précision votre position lorsque vous vous entraînez à l’extérieur.

Fonctionnalités et spécificités

Malheureusement, à l’instar de l’Amazfit Balance, si vous espérez diffuser de la musique directement à partir de la smartwatch, vous n’avez pas de chance. Lors de notre test de l’Amazfit T-Rex 3, nous avons dû faire comme les autres. C’est-à-dire télécharger manuellement vos listes de lecture sous forme de fichiers MP3. Il n’y a pas encore de prise en charge de la diffusion de musique en continu.

Par contre, la sécurité et la confidentialité des données sont excellentes. La T-Rex 3 offre aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données de localisation. Nous avons d’ailleurs eu des options de stockage permanent ou temporaire dans le cloud.

Dans l’ensemble, nous aimons beaucoup cette montre connectée. Mais tout vient avec des compromis. L’Amazfit T-Rex 3 ne permet pas de prendre ou de passer des appels comme une montre Apple. Elle dispose d’une fonction de synthèse vocale, mais uniquement pour les téléphones Android. Par conséquent, si vous êtes un utilisateur d’iPhone, c’est mort.

L’Amazfit T-Rex 3 a un super GPS

La montre est équipée d’une technologie GPS à double bande. Cela offre un suivi et une navigation très précis avec une prise en charge des cartes hors ligne. Ces cartes couvrent les terrains standard. Et elles comprennent des itinéraires spécialisés pour les terrains de golf et les montagnes de ski, avec des alertes de navigation virage par virage.

Fonctions fitness

Ensuite, l’Amazefit T-Rex 3 prend en charge plus de 170 modes sportifs. C’est suffisant pour les amateurs de fitness du weekend comme nous. Cela va des activités à haute adrénaline comme le parachutisme et les ultramarathons. Tout comme cela considère les activités plus sereines comme la pêche et le yoga.

Cette large gamme est complétée par plus de 1 000 modèles d’entraînement musculaire. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser leurs séances d’entraînement.

Nous avons testé la composante d’entraînement de l’IA en concevant un programme d’entraînement de 4 jours par semaine. Il comprenait des poids libres, des exercices au poids du corps et un peu d’entraînement. L’entraîneur AI nous a bien renseigné sur les séries à faire, les répétitions et les temps de repos. Ce qui fait que nous sommes plutôt satisfait de cette expérience.

Fonctions de santé

L’application et la montre regorgent de fonctions de santé et de remise en forme. Il y a le suivi de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang. Puis, vous avez le suivi du sommeil avec la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC).

Elle enregistre des points de données tels que V02 Max et la charge d’entraînement et le temps de récupération. Ensuite, vous avez un score de préparation lorsque vous portez votre montre pour suivre le sommeil. Il y a même de l’IA, avec la fonction Zepp Flow qui intègre ChatGPT-4o pour le contrôle vocal.

Zepp propose des scores de préparation

L’application Zepp qui l’accompagne vient compléter les fonctionnalités principales. Plus précisément, c’est là que les utilisateurs peuvent recevoir un coaching basé sur l’IA. La plupart de ces fonctionnalités sont gratuites. Tandis que d’autres s’accompagnent d’options d’abonnement.

Pendant notre test de l’Amazfit T-Rex 3, nous avons découvert que le score de préparation intègre vos données de sommeil. Il prend également en compte vos activités de la veille et votre fréquence cardiaque. Cela vous donne une indication quotidienne de votre état de préparation à l’activité physique.

Et en activant cette fonctionnalité, la montre nous a dit combien de temps de récupération nous pourrions avoir besoin. Cela aide à ajuster l’intensité d’un entraînement. En pratique ? Il fonctionne assez bien et s’améliore avec le temps.

Le PAI

Ensuite, il y a le système PAI (Personal Activity Intelligence). C’est une fonction bien connue des propriétaires de Mi Band. Elle permet d’évaluer vos séances d’entraînement en fonction de la fréquence cardiaque et de l’intensité de l’activité.

C’est pour montrer l’impact qu’elles ont sur votre santé globale. Ce système est parfait pour les amateurs de données qui aiment suivre leur performance et améliorer leurs progrès chaque semaine.

Autonomie

Pour suivre, la longévité de la batterie est une caractéristique remarquable. La montre est dotée d’une grande batterie de 700 mAh. La T-Rex 3 offre une autonomie sans précédent de 25 jours en utilisation normale et 100 heures de suivi GPS continu. C’est le descriptif du produit qui le dit. Elle est donc idéale pour les expéditions prolongées sans accès à des installations de recharge.

Lors de notre test, elle a duré plus de trois semaines dans des conditions d’utilisation normale. Sinon, lorsque nous avons activé toutes les options de la montre, elle a duré 13 jours. C’est bien plus que la capacité d’une à deux journées des smartwatches d’Apple, Google et Samsung. Elle dépasse même l’impressionnante autonomie de 11 jours de la Garmin Vivoactive 5.

L'Amazfit T-Rex 3 est vraiment à la hauteur. Tout comme une G-Shock, elle a une vraie présence au poignet. La sensation des matériaux haut de gamme sur le poignet est appréciable. Le corps léger est toujours attrayant, mais d'une manière différente. Elle offre également un grand nombre de capacités et de fonctions sportives. Elle ne s'emballe pas en ajoutant des fonctions soi-disant « Ultra ». Les personnes actives qui pratiquent différents sports trouveront ses différents modes utiles. Et l'application Zepp rappelle Samsung Health dans sa présentation et son design. C'est une excellente première smartwatch pour les non initiés. Elle n'est pas comparable à une smartwatch à la pointe de la technologie. Mais pour les aventuriers qui aiment les sorties en plein air, il s'agit d'un investissement solide et abordable. Et elle convient aussi aux amateurs de fitness à la recherche d'un ensemble complet d'outils. On aime Multiples fonctions

Très bonne autonomie On aime moins Prix élevé

Design massif

LinkedIn