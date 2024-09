La nouvelle Amazfit T-Rex 3 a une luminosité impressionnante de 2000 nits

La course pour concurrencer l'Apple Watch commence à prendre un tout nouveau tournant actuellement. En plus de la Pixel Watch 3, c'est maintenant au tour de l'Amazfit T-Rex 3 d'atteindre la luminosité de 2000 nits.

C'est un détaillant de Singapour qui a divulgué cette information. Voici ce qu'il y a à dire sur cette nouvelle montre connectée.

La très attendue smartwatch Amazfit T-Rex 3

Parmi les montres connectées outdoor les plus solides sur le marché, l'Amazfit T-Rex est une référence. Par contre, ses fonctionnalités étaient un peu limitées autrefois. Désormais, la sortie de cette 3ème édition annonce du lourd.

La liste de produits suggère que la nouvelle montre connectée pour aventuriers aura un design rafraîchi et un écran AMOLED plus grand. Mais ce qui est véritablement impressionnant, c'est la luminosité de celui-ci. L'Amazfit T-Rex 3 est une vraie bombe dans le sens positif du terme.

Une luminosité qui concurrence celle de l'Apple Watch Ultra

Le T-Rex 3 disposera en effet d'un écran de 1,5 pouce avec une résolution de 480 x 480 px. Sa densité de pixels est de 326 PPI. Et vous aurez beau vous trouver en plein soleil alors qu'il est à son zénith, vous verrez très bien les données qu'il affiche. C'est nettement mieux que ce qui a été utilisé sur les anciens modèles. En effet, 2 000 nits ce n'est pas rien.

C'est deux fois supérieur à celle de ses prédécesseurs. Cela se rapproche des 3000 nits de l'Apple Watch Ultra. Et parmi les autres caractéristiques figurent le GPS, l'affichage nocturne et aussi un assistant vocal.

Une smartwatch un peu plus accès sur les options liées à la connectivité

Le 3ème volé de la série Amazfit T-Rex semble également constituée de nouveaux composants. Si ses prédécesseurs comme la T-Rex 2 et la T-Rex Ultra étaient déjà très robustes, la nouvelle montre semble présenter encore plus d'améliorations. Il est mentionné par exemple qu'elle est notamment dotée d'une nouvelle lunette octogonale en acier inoxydable et d'un bracelet rafraîchi.

Cette montre connectée est d'ailleurs complétée par une batterie plus grande de 700 mAh, contre 500 mAh pour les anciens modèles. Cela permet à la T-Rex 3 de fonctionner jusqu'à 21 jours en utilisation normale. C'est un de plus que l'estimation de la T-Rex Ultra. Mais trois de moins que la T-Rex 2. Mais il est plus facile de se connecter sur ce modèle affirment des testeurs qui l'ont déjà eu en main.

Une montre faite pour les amateurs de sport

Pour suivre, parmi les autres fonctionnalités proposées sur l'Amazfit T-Rex 3, il s'avère qu'elle prend 170 modes sportifs en charge. Elle permet d'enregistrer les exercices, le suivi de divers paramètres de santé.

Il y a la fréquence cardiaque et le niveau de SpO2, le suivi GPS et les notifications Bluetooth. Parmi les nouveaux outils, vous avez droit à l'assistant vocal Zepp Flow AI et à l'affichage nocturne. Ce qui fait que vous pouvez changer la couleur de l'écran en rouge, vert ou orange. C'est pour pouvoir économiser la batterie tout en disposant d'un affichage militaire.

Puis, l'une des autres fonctionnalités manquantes par rapport au T-Rex Ultra semble être la capacité de plongée. Enfin, la smartwatch Amazfit T-Rex 3 sera vendue au prix de 359 dollars. On ne sait pas encore quand la montre sera officiellement lancée.

