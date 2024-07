Test de la TicWatch Pro 5 Enduro : La montre parfaite, sauf pour une mise à jour cruciale !

La TicWatch Pro5 était une excellente montre l'année dernière. Actuellement, elle dispose encore des meilleures performances. Mais la TicWatch Pro 5 Enduro est la mise à jour de la smartwatch Wear OS phare de Mobvoi et nous l'avons testé.

La dernière version de la montre reprend toutes les bonnes options du Pro 5 mais des améliorations ont été apportées.

Caractéristiques techniques de la TicWatch Pro 5 Enduro

Dimensions : 50.15(H) x 48.0(L) x 11.95(D)

50.15(H) x 48.0(L) x 11.95(D) Ecran : couleur 1.43“ pouce 466 x 466 pixels 326ppi avec option Always On Display OLED + Ultra-low-power Display

couleur 1.43“ pouce 466 x 466 pixels 326ppi avec option Always On Display OLED + Ultra-low-power Display Poids : 44.7 g (sans bracelet)

44.7 g (sans bracelet) Etanchéité : 5 ATM

5 ATM Autonomie : environ 3 jours d'autonomie en usage normal

Présentation de la TicWatch Pro 5 Enduro

De prime abord il s'avère que la TicWatch Pro 5 Enduro que nous avons pris pour ce test possède un look modifié et de bonnes performances. Similaire en termes de style et de design à son prédécesseur, cette version remaniée présente quelques nouveautés.

Des ajouts et quelques améliorations mineures ont été apportés. Mais Mobvoi a-t-il réussi à résoudre les problèmes de la Pro 5 et à satisfaire les griefs des consommateurs ? Découvrons-le.

Design

Le boîtier de 50 mm est toujours aussi fin que celui du Pro 5, avec 11,95 mm contre 12,2 mm. Il est disponible en noir obsidienne, ce qui lui confère un look relativement minimaliste. Sinon, une nouvelle couleur de bracelet est déjà disponible sur le marché. Il s'agit de la couleur ardoise. Et c'est celle que nous avons choisie. Ça change du noir et le prix est quasiment le même, pourquoi se priver ?

Le bracelet est en caoutchouc fluoré de 24 mm, par opposition au bracelet en silicone utilisé sur la Pro 5. De plus, la sangle a un aspect plus sportif, avec des accents texturés qui la rendent un peu moins basique et un peu plus audacieuse.

Physiquement, la montre est dotée d'une couronne rotative ayant un bel aspect puisqu'elle est pourvue d'un motif fléché. Il est possible de faire usage de la montre en la faisant tourner. Puis, le bouton supérieur peut être programmé pour ouvrir une application ou une fonction.

Le boîtier est également équipé d'un microphone sur le côté de la couronne. Le port du haut-parleur se trouve sous la montre, sur le côté opposé.

Un superbe écran

En ce qui concerne l'écran, il n'y a pas de changement au niveau avec l'Enduro. L'écran est désormais protégé par un verre cristal de saphir, et non plus par un verre Gorilla, ce qui signifie une meilleure protection contre les rayures.

Le confort de vision est optimal grâce à la fonction AOD que vous pouvez garder allumée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il s'agit du même écran AMOLED de 1,43 pouce. Sa résolution est de 466 x 466 pixels. C'est la même qui est utilisée sur le Pro 5.

Par contre, sur ce modèle, le fait que la montre possède un mode très faible consommation d'énergie est intéressant. En plus d'afficher l'heure, il est capable d'afficher des informations telles que le nombre de pas quotidiens et la fréquence cardiaque dans cet état.

Un bon chipset et des applications à profusion

Par la suite, elle utilise le même chipset Snapdragon W5 + Gen1, que le Pro 5. Sans compter le fait qu'elle dispose de la même mémoire vive de 2 Go et de la même capacité de stockage de 32 Go.

Du côté des applications et fonctions de la montre, leur nombre a de quoi plaire. Nous pouvons vous dire que nous avons eu droit à : Agenda, Alarme, Calculatrice, Contacts, Trouver mon téléphone, Lampe de poche et Minuterie.

Puis, comme la montre est équipée du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi (2,4 GHz), comme nous accédez facilement à aux Cartes, Contrôles des médias, Messages, Mesure One Tap, Téléphone, Play Store, Paramètres. Elle est également dotée de la technologie NFC pour les paiements sans contact via Google Wallet. Pour la musique, il y a Spotify et YouTube Music.

Pour vos sorties en extérieur lors de randonnées ou de trekking, la montre a un très bon GPS (Beidou, GLONASS, Galileo et QZSS). Elle possède Chronomètre, TicBaromètre, TicBreathe, TicCare, TicCompass et Météo.

Spécificités

Pour personnaliser l'écran, Timeshow nous a donné accès à des thèmes de montre sophistiqués et stylés. D'autres applications Wear OS peuvent être ajoutées à partir du Google Play Store depuis la montre ou le téléphone.

Des applications inaccessibles à cause de Wear OS 3.5

Mais le fait que ce modèle soit pourvu de Wear OS 3.5 nous a un peu déçus. Ni Google Calendar ni Google Tasks ne peuvent être définis à partir de la montre. La Pro 5 Enduro ne peut qu'afficher et supprimer les notifications de ces deux applications. Il s'agit peut-être d'un problème lié à Wear OS. Si c'est le cas, Google devrait remédier à cet oubli dans le système d'exploitation de la montre. Sinon, heureusement que les notes de Google Keep peuvent être saisies depuis la montre.

Une montre connectée ayant une grande solidité

Le terme Enduro nous a déjà mis la puce à l'oreille que ce modèle serait solide. En effet, la description du produit mentionne que sa durabilité est renforcée. Avant sa commercialisation, elle a été testée selon les normes militaires MIL-STD-810H. Et son étanchéité est de 5ATM. Cela veut dire qu'elle est étanche jusqu'à 50 mètres.

Une fonction qui expulse l'eau ?

Il existe aussi une fonction amusante dans les réglages. Lors de notre test de la TicWatch Pro 5 Enduro, elle permet d'expulser l'eau du port du haut-parleur. Nous n'avons pas vu d'eau s'écouler du port lorsque nous avons utilisé cette fonction après la douche. Mais peut-être que les sons étranges provoquent l'évacuation de l'eau de la membrane du haut-parleur à l'intérieur de la montre.

Fonctions sport

La smartwatch propose plus de 110 modes d'entraînement professionnels en intérieur/extérieur, ainsi qu'une fonction Tic Exercise. Nous avons pu faire de la natation en eau libre, de la randonnée, du yoga et des exercices de pilates.

Lors de notre test de la TicWatch Pro 5 Enduro elle nous a permis de garder un œil sur notre fréquence cardiaque à l'aide de couleurs de rétroéclairage. Elles changent en fonction de l'heure de la journée. Cela nous a permis de vérifier rapidement dans quelle zone on se situait d'un simple coup d'œil à l'écran.

Sinon, Strava, Nike Running Club et Couch to 5K ont été optimisées pour fonctionner avec l'écran ultra basse consommation de l'Enduro. Nos statistiques ont été affichées en temps réel tout en préservant l'autonomie de la batterie.

Fonctions santé

Pour suivre, Mobvoi a heureusement résolu certains problèmes rencontrés sur le Pro 5 standard. Au lieu d'applications individuelles, nous avons maintenant un TicHealth consolidé. Il est ainsi plus facile de voir le taux d'oxygène du sang, la fréquence cardiaque, le stress et le sommeil.

D'autant plus que l'application sommeil détecte apparemment précisément les ronflements. En revanche, le suivi de la fréquence cardiaque est très imprécis, tant pour la fréquence moyenne que pour la fréquence maximale.

Défiler les applications n'est donc plus une corvée. Toutes les statistiques de la journée sont visibles en un simple coup d'œil. Toutefois, il est toujours un peu dérangeant de voir la marque » Tic » devant les fonctions standard, mais nous pouvons pardonner cela pour un remaniement majeur de la configuration de l'application.

Nous ne dirions pas que les outils de santéou de sommeil de l'Enduro sont nouveaux. Mais ils sont plus faciles à assimiler. Pendant notre test, l'Enduro a semblé enregistrer nos temps d'endormissement et de réveil.

Autonomie

En ayant sorti la TicWatch Pro 5 Enduro, il paraît que Mobvoi, repousse les limites de l'autonomie d'une smartwatch équipée de Wear OS. Et lors de notre test, il s'avère que cette montre connectée possède effectivement une très grande endurance.

Outre les améliorations esthétiques, le Pro 5 offrait déjà une autonomie impressionnante de 80 heures. Quant au Pro 5 Enduro, il relève le défi en offrant 10 heures d'autonomie supplémentaires.

La Pro 5 Enduro a une batterie d'une capacité de 628 mAh. Cela signifie que la batterie est censée fournir 90 heures d'autonomie en mode Smart. La montre est censée durer 45 jours d'autonomie en mode Essential. Et lorsqu'elle est à plat, elle prend en charge la charge rapide. En la testant, nous avons pu l'utiliser durant 3 jours non-stop.

TicWatch Pro 5 Enduro Une superbe montre connectée à retrouvée sur Amazon Voir l'offre Verdict Finalement, après ce test nous avons conclu que la TicWatch Pro 5 Enduro est une excellente montre connectée à acheter en 2024. Non seulement elle offre une autonomie fantastique et d'excellentes performances au quotidien. Certes, son prix est relativement élevé pour une tocante digitale fonctionnant sous Wear OS 3.5 alors Wear OS 4 est déjà opérationnel. D'autant plus que si vous recherchez une montre de sport, ce modèle ne compense pas l'expérience de suivi sportif. Elle ne rivalise pas vraiment avec les montres de sport les moins chères. Mais sa technologie à double affichage la distingue vraiment des autres smartwatchs du marché. Vous avez là un outil qui peut vous aider à accomplir toutes vos tâches plus aisément. On aime Design et fonctionnalités

Très bonne autonomie On aime moins Compatible uniquement avec Android

Prix relativement élevé

