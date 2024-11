Voici ce que les montres pour enfants disent vraiment sur le parenting moderne

De nos jours, les parents n’hésitent plus à se lancer dans l’achat d’une montre connectée pour enfants. Est-ce que c’est une tendance ou cela cache un réel souci de sécurité ?

Il faut dire que le parenting moderne est assez complexe. Il faut savoir faire confiance tout en restant vigilant. A travers ces quelques paragraphes, je vous explique en détail quels sont les tenants et les aboutissants sur le sujet.

Les montres connectées, des outils préparant les enfants à l’usage de la technologie des parents

Cela peut s’avérer facile à dire, mais oui, les montres connectées pour enfants sont devenues une alternative populaire aux smartphones. Pour les parents cherchant à introduire la technologie à leurs enfants de manière plus sécurisée, cette solution est idéale.

Les parents voient maintenant les smartwatch comme un moyen de communication sûr. Elles permettent de garder un œil sur leurs enfants sans les exposer aux dangers des réseaux sociaux et d’Internet. Les éducateurs notent également une augmentation de l’adoption de ces appareils. Ce fut le cas pendant la pandémie de Covid-19. Et certains experts estiment que le marché des smartwatch pour enfants pourrait dépasser 1 milliard de dollars en 2024.

Initialement considérées comme des produits de luxe, des marques comme Apple et Garmin et Google ont par exemple lancé des modèles adaptés aux enfants. Elles ont des fonctionnalités limitées et des prix plus abordables.

Des dispositifs attachants indirectement les enfants à leurs parents ?

Cependant, certains experts mettent en garde contre l’utilisation précoce des montres connectées pour enfants par les parents. Ces dispositifs ne favoriseraient pas le développement de l’autonomie et de la responsabilité chez les enfants.

Même si ces montres offrent un sentiment de sécurité aux parents, elles pourraient également limiter les opportunités d’apprentissage par l’expérience pour les enfants.

Ce qui fait que les smartwatch pour enfants sont perçues comme un compromis entre la sécurité et l’indépendance. Mais elles soulèvent des questions sur leur impact à long terme sur le développement des jeunes.

L’avis d’un parent sur la question des smartwatch pour enfants

Mme Riggs, maman de deux enfants à Livonia, Michigan, une banlieue de Détroit illustre le dilemme du parenting moderne. De nombreux parents sont confrontés au fait de vouloir assurer la sécurité de leur enfant tout en reconnaissant les implications de la technologie sur leur développement.

L’expérience de Mme Riggs montre comment, après avoir constaté un comportement désobéissant de sa fille, elle a envisagé d’utiliser une smartwatch comme solution. Cependant, elle en est venue à réaliser que la véritable question était d’apprendre à sa fille à respecter les règles.

C’est mieux, plutôt que de la surveiller constamment. Cette prise de conscience soulève un point important sur l’éducation des enfants. Il est essentiel de développer leur autonomie et leur sens des responsabilités plutôt que de recourir à des outils de surveillance.

Les écoles prennent des initiatives

Enfin, les politiques scolaires bougent également. Dans le district RSU 1 dans le Maine, l’usage des montres connectées pour enfants par les parents n’est pas encouragé.

C’est une initiative scolaire. Cela est dû au fait que les éducateurs essaient de faire prendre conscience aux parents des effets négatifs potentiels des appareils numériques sur l’apprentissage et les interactions sociales.

En choisissant de restreindre l’utilisation des smartphones et des smartwatch, ces établissements cherchent à favoriser des connexions réelles entre les élèves et à améliorer leur bien-être mental.

