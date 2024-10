Découvrez JrTrack 4 de COSMO : la montre pour enfants la plus sûre jamais créée !

Sur le marché des smartwatch, il y a de nombreux modèles pour enfants. Et parmi celles-ci, la gamme JrTrack est la mieux classée sur Amazon. Et récemment, l’entreprise COSMO a élaboré une superbe montre connectée pour enfant idéale en tout temps.

Il est dit que cette smartwatch innove avec des contrôles parentaux améliorés, de la musique, des applications sans danger pour les enfants, et plus encore. Voici de quoi il retourne.

La montre connectée pour enfant COSMO, une sortie récente

COSMO Technologies a dernièrement annoncé la sortie de sa smartwatch pour enfants la plus avancée, la plus sécurisée et la plus personnalisable à ce jour. Il s’agit de la JrTrack 4. Elle présente des caractéristiques révolutionnaires pour les familles.

Etant donné que les parents sont de plus en plus préoccupés par la sécurité de leurs enfants, JrTrack 4 est sans doute la solution à leur problème. Cette montre connectée de COSMO dévoile un tout nouvel ensemble de capacités de connexion et de caractérisation. Elle est différente des autres produits portables pour enfants sur le marché.

Une conception basée sur la sécurité

Conçue dans un réel souci de sécurité, cette montre connectée pour enfant bloque automatiquement les numéros non approuvés par les parents. C’est par une application spéciale que cela se fait.

Pour dire les choses simplement, elle est aussi dotée d’un pare-feu contre les médias sociaux et la navigation sur Internet. Et tout cela se trouve dans un appareil durable certifié IP68 résistant à l’eau, à la poussière et à la saleté. Je pense que c’est plutôt pratique pour supporter les aventures quotidiennes des enfants.

Une smartwatch composée d’un système spécial

La nouvelle montre connectée pour enfant de COSMO a de bonnes fonctions de base. Il y a les appels, la messagerie familiale et le suivi GPS. Mais le JrTrack 4 permet surtout aux parents d’accéder au tout nouveau portail parental BETA de COSMO.

Grâce à ce système, les parents peuvent établir des limites de temps spécifiques aux applications. La montre est également pourvue d’un mode sans distraction personnalisé pour l’école ou d’autres activités. Il est aussi possible de supprimer des applications de la montre à tout moment. De plus, ils peuvent aussi vérifier les détails importants de l’application.

Une personnalisation complète

La montre connectée pour enfant JrTrack 4 de COSMO est également idéale pour leur développement, car elle comprend une bibliothèque croissante d’applications sécuritaires pour enfants. Elle peut être gérée via le tout nouveau portail des parents. Et de cette manière, ils peuvent complètement contrôler ce que leurs bambins voient.

De la musique adaptée aux enfants

Via la montre connectée, les enfants peuvent écouter de la musique. Elle est pourvue de Spotify Kids qui est une plateforme enfantine où les chansons sont triées sur le volet. Ils peuvent y placer de la musique à de simples jeux de puzzle, garantissant ainsi que l’expérience évolue de façon unique pour répondre aux besoins de l’enfant.

Une communication sans faille

A part cela, la JrTrack 4 est conçue pour que les parents et leurs enfants restent en contact en toute sécurité. Il est possible d’envoyer et de recevoir de vrais messages textuels, vocaux, vidéo et photo. Plus tard, le fabricant de la montre dit également qu’elle sera dotée de capacités de transcription automatique des messages audio. La mise à jour se fera sans doute cet automne.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn