Google annonce une montre connectée pour enfant qui séduira les parents

Envie de faire plaisir à votre petit bout sans pour autant vous ruiner ? Voici la montre connectée de Google pour enfants qui vient de sortir et qui fera certainement le bonheur des tout-petits !

Google vient de lancer le Fitbit Ace LTE, la montre connectée spécifiquement conçue pour les enfants et leur style de vie actif ! Avec un design amusant et coloré, de nombreuses fonctionnalités axées sur la santé et le fitness, et la possibilité de rester connecté grâce à la LTE, c'est le compagnon parfait pour votre enfant tout au long de la journée. Alors, si vous souhaitez en connaître davantage, voici quelques détails qui vous laisseront bouche bée. Attention, ils peuvent faire pâlir de jalousie les plus grands !

La nouvelle montre connectée de Google pour enfant : un joli design et un confort optimal !

Le design du Fitbit Ace LTE est attrayant et convient parfaitement aux enfants. Il est équipé d'un bracelet réglable qui s'adapte à la croissance de votre enfant et est disponible en plusieurs couleurs vives. Sa taille compacte et son poids léger le rendent confortable à porter tout au long de la journée.

Côté fonctionnalité, le Fitbit est connu pour vous permettre de suivre la santé et les activités physiques que votre enfant effectue. Il faut croire qu'il nous rappelle l'Ace LTE à quelques différences près !

Le Fitbit Ace LTE permet de suivre les pas, la distance parcourue, les minutes actives et bien évidemment le sommeil. De plus, il offre des rappels pour bouger et des défis à relever. Un petit booster de motivation pour votre enfant !

Qu'en est-il de la connectivité LTE de ce smartwatch pour enfants ?

Cette montre connectée de Google pour enfants permet à votre enfant de rester connecté même lorsqu'il n'est pas à proximité de son téléphone. Il peut recevoir des appels, des textos et des notifications directement sur sa montre.

De plus, grâce à la fonction de localisation GPS, vous pouvez toujours savoir où se trouve votre enfant. Google a également pensé à la sécurité des utilisateurs du Fitbit ! C'est pourquoi la montre connectée est équipée de contrôles parentaux qui vous permettent de gérer les contacts de votre enfant. Entre temps, vous pouvez également contrôler les fonctionnalités auxquelles la montre a accès.

Côté autonomie : même les meilleures montres connectées peuvent en rêver

L'autonomie de la batterie est une autre caractéristique impressionnante du Fitbit Ace LTE. Avec une utilisation normale, la montre peut durer jusqu'à 5 jours sans avoir besoin d'être rechargée. Cela signifie que votre enfant n'aura pas à se soucier de charger sa montre tous les soirs.

Le Fitbit Ace LTE est un smartwatch pour enfants des plus complets. Il combine un design attrayant, différentes fonctionnalités, une connectivité LTE, des options de sécurité à l'instar du contrôle parental. Avec sa batterie dotée d'une excellente autonomie, votre enfant pourra profiter de toutes ces fonctionnalités sans interruption à l'approche des vacances !

