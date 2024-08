McLaren dévoile sa trottinette électrique de luxe, enfin à la portée de tous !

Si vous pensez que les grandes marques ne s'intéressent pas au marché de la micro-mobilité, vous avez tort. McLaren a par exemple lancé la production et la commercialisation de trottinettes électriques de luxe.

Ne produisant pas que des supercars, McLaren s'attaque à un marché de plus en présentant la nouvelle trottinette électrique Pure X.

Une trottinette qui allie performance et sécurité

C'est en collaborant avec l'entreprise Pure Electric que McLaren a réussi à sortir sa trottinette électrique de luxe. C'est un nouvel engin dans le paysage urbain. Conçu pour parcourir le bitume, cet engin sera l'allié des citadins pressés.

En termes de performance, cette trottinette électrique réalisée par cette entreprise mythique est assez puissante pour parcourir des kilomètres. Son moteur arrière est de 500W. Mais pour respecter les lois en matière de conduite sur ce type de véhicule, la trottinette Pure x McLaren atteint une vitesse maximale de 25 km/h. Quant à sa batterie, elle fait 432 Wh et permet de tenir sur environ 50 km.

Ensuite, McLaren ne néglige pas la sécurité en dotant ses trottinettes de freins avant et arrière, de feux et de clignotants. Après chaque virage, le guidon se recentre automatiquement grâce au système Pure Control. Il assure une stabilité optimale.

Un VAE ayant son propre style

Le style de cette nouvelle trottinette électrique est assez pimpant. Et il s'avère que McLaren a mis le paquet en termes de design. Ce véhicule sera produit en trois coloris. On a les modèles Papaya, Black et Senna. Chacun d'entre eux a des éléments visuels emblématiques de la marque.

Le modèle Papaya est de couleur orange, ce qui rend hommage à l'histoire de McLaren. Puis, l'édition Black est plutôt élégante et furtive.

Un véhicule électrique pliable

Après avoir conquis le marché des vélos électriques, Adam Norris, père du champion de F1 Lando Norris a décidé de révolutionner le monde des trottinettes électriques. Et en lançant la collection Pure x McLaren 2024, il a frappé fort en proposant une trottinette électrique de luxe pliable.

En effet, l'engin est aussi beau que pratique. Avec ses pneus sans chambre à air de 10 pouces son rangement est facile. Et la conduite est assez confortable grâce à eux.

Une trottinette électrique de luxe MacLaren pour tous

Pour suivre, s'il est plutôt compliqué et cher de se payer une MacLaren, vous pourrez aisément vous procurer une Pure x sans encombre. Cette trottinette électrique de luxe est à un prix relativement accessible par tous.

Avec un prix de départ à 899 £ soit 1054,39 € pour les modèles Papaya et Black, et 1 200 £ soit 1407,42 € pour l'édition limitée Senna, ces trottinettes peuvent se révéler être un bon investissement. Une trottinette Pure x McLaren n'est pas qu'un simple moyen de transport. C'est un objet de collection faisant partie d'une ligne de produits de qualité.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn