Les AirPods révolutionneront la santé auditive avec ces nouveautés

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait intégrer de nouvelles fonctionnalités de santé à ses produits, en plus du passage à l’USB-C. Toutefois, ces fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles dans un futur proche. Une des nouvelles fonctionnalités concernerait les AirPods, avec un focus sur la santé auditive. Ces AirPods seraient pris en charge par iOS 17. Ils pourraient vérifier les problèmes auditifs potentiels. De plus, ils pourraient mesurer la température corporelle via le conduit auditif.

Les AirPods actuels prennent déjà en charge les audiogrammes

Les AirPods existants sont déjà capables de prendre en charge les audiogrammes. Ces derniers permettent d’identifier les zones de faiblesse auditive. Ainsi, les réglages sonores peuvent être ajustés en conséquence.

Actuellement, il est possible de générer un audiogramme en utilisant l’application Mimi. Apple pourrait intégrer cette fonctionnalité directement dans son système d’exploitation. Cela serait dans la continuité de sa pratique consistant à inclure des fonctionnalités tierces dans ses produits.

D’autres écouteurs sans fil proposent également des fonctionnalités similaires. Par exemple, les Jabra Elite 75t offrent la fonction MySound. De plus, les Nothing Ear 2 disposent de leur propre test auditif et de profils audio personnalisés.

Positionnement des AirPods comme des aides auditives et mesure de la température via le conduit auditif

Apple envisage également de positionner les AirPods comme des aides pour la santé auditive. Cela fait suite à l’approbation de la vente d’aides auditives sans ordonnance par la FDA. De plus, il est suggéré que les futurs AirPods pourraient être capables de mesurer la température corporelle via le conduit auditif.

Cette rumeur circule depuis fin 2021. Elle s’inspire de la fonctionnalité introduite dans l’Apple Watch Series 8. En outre, il s’agit de mesurer une température relative, principalement utilisée pour le suivi du cycle menstruel.

Cette fonctionnalité, si elle était intégrée aux AirPods, pourrait offrir une mesure de température plus précise. De plus, elle permettrait à Apple de détecter plus rapidement si un utilisateur commence à présenter des symptômes de maladie. Bien que Gurman ne précise pas si cette fonctionnalité serait exclusive aux AirPods Pro, il semble probable qu’elle y soit intégrée.

Mises à jour des AirPods Pro et prévisions pour l’avenir

La newsletter Power On indique que les mises à jour des AirPods Pro pourraient ne pas être disponibles prochainement. Gurman estime que le développement des nouvelles fonctionnalités de santé prendra « plusieurs mois, voire plusieurs années ».

Bien que l’arrivée des AirPods avec l’USB-C soit attendue prochainement, les AirPods Pro suivent un cycle de renouvellement de trois ans jusqu’à présent. Cependant, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, une version USB-C des AirPods Pro sera lancée plus tard cette année.

Il est prévu qu’elle soit disponible probablement au deuxième ou au troisième trimestre. Il ne semble pas y avoir de plan pour de nouvelles versions des AirPods d’origine. De même, il n’y a pas de projet pour les AirPods 3 avec un design plus arrondi.

Il est possible que le nouveau matériel se limite à un nouveau boîtier avec un port de charge mis à jour. Ce serait similaire au boîtier MagSafe autonome pour les AirPods Pro introduit en 2021. Kuo prévoit également le lancement l’année prochaine d’AirPods à 99 $ et d’un nouvel ensemble d’AirPods Max.