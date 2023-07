Lemmo One : le vélo hybride qui devient électrique quand vous voulez

Lemmo, cette entreprise allemande, a présenté le prototype du vélo One hybride. Ce vélo hybride intègre un moteur qui peut être débrayé à la demande ainsi qu’une batterie amovible pouvant alimenter tout appareil électrique.

LEMMO est un nouvel acteur du secteur des vélos électriques qui veut faire la différence. Il aborde ce secteur d’un point de vue pratique et respectueux de l’environnement. Pour ce faire, il cherche à transformer la perception du vélo électrique avec son dernier modèle, le LEMMO ONE. Il se distingue par sa conception modulaire et sa capacité à se transformer en quelques minutes en un vélo non-électrique ordinaire.

Lemmo One : un concept prometteur sur le papier

Lemmo One est un concept hybride, offrant à la fois un fonctionnement électrique et musculaire. Certes, un vélo électrique ordinaire peut toujours être utilisé même si la batterie est déchargée, mais cette utilisation a toujours pour conséquence une plus ou moins forte résistance à l’entraînement.

Le Lemmo One tire ici son épingle du jeu. En effet, son moteur étant totalement débrayable, le vélo peut être utilisé sans aucune difficulté en mode musculaire.

La batterie de ce concept est particulièrement astucieuse. Abritée à l’avant de la structure, elle peut être retirée en un tour de main. Une fois retirée, elle se convertit en batterie auxiliaire pouvant être branchée sur tout type d’appareil électrique utilisant un port USB. Elle se révèle être idéale pour alimenter un smartphone, un ordinateur portable ou une lampe torche. Plus encore, toutes les connectivités du système sont intégrées dans le module. Notamment le Bluetooth, la 4G et le GPS.

Parmi les spécifications techniques, citons un moteur coupleux combiné à une batterie couvrant 100 km. En outre, la barre supérieure de son cadre abrite un écran de contrôle.

Un vélo hybride à un prix plutôt raisonnable

Le Lemmo One se décline en tailles L, ST et XL. Son cadre existe en version fermée ou ouverte, disponible en couleur grise ou sable. Son prix initial s’élève à 1 990 euros, incluant la batterie. Par ailleurs, une option courroie coûte 200 €, ce qui porte son prix à 2 190 €.

Pesant 18 kg batterie incluse, ce modèle se distingue par sa légèreté. Certes, il ne s’agit pas du plus léger des vélos musclés, mais il fait partie des vélos électriques légers.

Son cadre en aluminium a été combiné à une fourche tout en carbone. La tige de sa selle à suspension permet d’améliorer le confort. Bien que la boîte de vitesses Shimano Deore à 10 rapports soit standard, ce vélo s’équipe également d’une courroie Gates. Il dispose également d’un système de freinage à disque hydraulique à 4 pistons, d’un éclairage, d’un porte-bagage et de garde-boue.