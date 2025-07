Le vélo Scooty Country à 799€ est l’offre à ne pas rater sur Decathlon

Attention, Decathlon propose une promotion exceptionnelle sur le vélo Scooty Country !

Le célèbre vélo électrique Scooty Country est actuellement à un prix imbattable chez Decathlon. Avec 400 euros de réduction, ce modèle allie performance et confort pour vos déplacements quotidiens ou vos balades en pleine nature. C’est le moment idéal pour investir dans ce VTT électrique avant la fin de la promotion !

Un vélo électrique performant et polyvalent

Ce vélo électrique s’adresse aux amateurs de balades actives sur route ou chemins. Il se dote d’un cadre en aluminium, de roues robustes 27,5 pouces et d’une suspension avant hydraulique. Grâce à ces éléments, le vélo Scooty Country de Decathlon est aussi léger que confortable. Son moteur de 250 W associé à une batterie amovible de 482 Wh déploie une assistance jusqu’à 25 km/h et une autonomie de 65 km selon l’usage.

Avec ses 8 vitesses Shimano et ses 5 modes d’assistance, ce deux-roues s’adapte parfaitement aux dénivelés et à tous les terrains. Le vélo Scooty Country que propose Decathlon est, en outre, d’une grande maniabilité. Il dispose également d’un éclairage complet et d’un écran LCD intuitif pour contrôler l’assistance. Enfin, il possède un système de freinage à disques qui assure votre sécurité.

Pourquoi acheter le vélo Scooty Country chez Decathlon ?

Decathlon vend initialement ce modèle à 1199 euros. Mais en ce moment, il bénéficie d’une réduction de 400 euros. Son prix est donc abaissé à 799 euros, une aubaine pour un VTT électrique de cette qualité. Cette promotion est, par ailleurs, valable jusqu’au 22 juillet 2025. En plus de son tarif attractif, le vélo est aussi éligible à diverses aides municipales pour l’acquisition d’un vélo électrique. Cela peut donc réduire davantage vos dépenses.

Ce vélo mélange design épuré, grandes performances et prix attractif. Le Scooty Country de Decathlon constitue ainsi une opportunité unique pour améliorer vos déplacements en toute sérénité. Assurez-vous de saisir cette réduction avant qu’elle ne disparaisse !

