Beatbot : jusqu’à 800€ de remise sur les robots piscine

Beatbot célèbre son anniversaire avec des réductions massives sur toute sa gamme de robots. Profitez d’économies exceptionnelles pour automatiser l’entretien de votre piscine.

Pour marquer son anniversaire, Beatbot, acteur montant de la robotique domestique, frappe fort. Entre le 11 et le 24 mai 2026, la marque applique des rabais jusqu’à 800 € sur ses appareils. Cette opération vise autant les propriétaires exigeants que ceux qui cherchent un premier équipement sans fil fiable.

Sora : place au sans-fil intelligent !

Longtemps réservée à une élite prête à débourser des sommes folles, la technologie de nettoyage autonome s’ouvre. La nouvelle gamme Sora illustre bien cette volonté de rendre le robot de piscine plus accessible. Avec des tarifs à partir de 529 € pour le modèle Sora 10 pendant cette période, Beatbot s’attaque frontalement aux solutions manuelles fastidieuses.

Le Sora 70, fer de lance de cette série, propose une action complète. Il ne se contente pas de brosser le fond ; il grimpe aux parois et nettoie la ligne d’eau ainsi que la surface. Fait rare pour cette catégorie de prix, il s’aventure dans les zones très peu profondes, dès 20 cm. Selon les responsables de la marque, l’idée est de proposer un appareil qui gère tout, afin que l’utilisateur n’ait plus jamais à sortir son épuisette. Pour l’anniversaire, ce modèle passe sous la barre des 1 200 €, assorti d’une garantie de trois ans avec échange à neuf.

AquaSense : la vitrine technologique s’allège

Pour les bassins plus complexes ou les utilisateurs en quête de perfection, la série AquaSense reste la référence du catalogue. Ici, on ne parle plus uniquement de ramasser des feuilles, mais de gestion intelligente de l’eau. L’AquaSense 2 Ultra, par exemple, intègre un système de clarification. Il combine ainsi l’aspiration des débris et l’amélioration active de la qualité du liquide.

Le vaisseau amiral, l’AquaSense X, bénéficie lui aussi d’une remise de 300 €. Ce robot incarne la vision de l’entretien totalement autonome grâce à une navigation ultra-précise. Ces modèles haut de gamme sont conçus comme de véritables écosystèmes capables de s’adapter à toutes les configurations de bassins Cela minimise l’effort humain au strict minimum.

Une garantie étendue pour rassurer les acheteurs

Au-delà des performances pures, Beatbot mise sur la confiance. Acheter un robot de piscine représente un investissement conséquent, et la pérennité du produit reste un sujet sensible. Avec une garantie de 3 ans avec remplacement complet par un appareil neuf sur ses modèles intermédiaires et premium, le constructeur envoie un signal fort sur la robustesse de son ingénierie.

Cette salve de promotions temporaires intervient alors que la concurrence s’intensifie. Avec ses innovations plus abordables pendant deux semaines, la marque espère bien s’installer durablement dans les jardins des particuliers cet été.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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