Le vélo électrique Bicyklet Claude à moins de 780€ chez Decathlon pour les balades en ville

Découvrez le vélo électrique Bicyklet Claude chez Decathlon en ce moment ! Il transformera vos balades urbaines en pure détente et surtout sans vous ruiner !

Pour moins de 780€, il promet de vous faire oublier les embouteillages avec son moteur électrique qui donne des ailes. Prêt à filer en ville avec le vent dans les cheveux et le sourire aux lèvres ?

Le Bicyklet Claude : un super moyen de transport au quotidien

Et s’il existait un compagnon de route qui transforme les bouchons et les courses en balades ? C’est la promesse du Bicyklet Claude, un vélo électrique de chez Decathlon qui coûte 774€ et semble avoir été conçu pour répondre à tous les défis de la ville.

Son design au cadre ouvert n’est pas qu’une simple question d’esthétique. Il incarne une philosophie de l’accessibilité. Accessible aux hommes comme aux femmes, il est facile à enfourcher, et remarquablement maniable pour slalomer entre les mobylettes. Il négocie bien les créneaux de stationnement. Et il convient particulièrement aux trajets en ville. Avec lui, chaque trajet devient une aventure sereine.

Une bécane bien équipée !

Dès son déballage, le vélo électrique Bicyklet Claude de chez Decathlon est prêt à rouler. Pourquoi ? Parce qu’il est livré avec tous les accessoires mentionné dans la description de ce produit. Équipé de porte-bagages avant et arrière, il vous suit aussi bien pour le chemin du bureau que pour les courses du week-end.

Ses garde-boues vous préservent des éclaboussures. Tandis que son système d’éclairage intégré assure votre visibilité dès que la nuit tombe. Ajoutez à cela une béquille latérale pour les stationnements express, et vous obtenez un deux-roues polyvalent, fiable et ludique, qui ne demande qu’à partager votre quotidien .

Un coeur électrique et une assistance qui a du punch

La magie opère dès qu’on le monte. Le vélo électrique Bicyklet Claude marche via un moteur Bafang, un bloc robuste et efficace niché dans le moyeu arrière. D’une puissance de 250 W, il délivre un couple de 35 Nm pour vous offrir une assistance franche et fluide au démarrage.

Dans les montées, aucune crainte à avoir concernant votre confort de conduite. Sa batterie Panasonic de 504 Wh (souvent arrondie à 500 Wh), est intelligemment intégrée au porte-bagages arrière . Ce accumulateur d’énergie confère au vélo une autonomie pouvant atteindre 125 km, de quoi oublier la recharge pendant plusieurs jours, et permet de rouler jusqu’à 25 km/h avec l’assistance, la vitesse idéale pour se fondre dans le flux de la circulation urbaine.

Une mécanique fiable signée Shimano

Pour transmettre cette énergie sur la route, le Claude mise sur la fiabilité. Sa transmission est faite par l’expert japonais Shimano, avec une configuration Shimano Tourney 7 vitesses . Pilotée par une manette Shimano Altus, cette transmission permet de trouver le bon braquet, que vous rouliez sur le plat ou que vous affrontiez une côte.

Sinon, le vélo repose sur un cadre en aluminium Alloy 6061, un matériau léger et résistant qui contribue à contenir le poids total à 22,7 kg . Monté sur des pneus 700x38c, il assure un bon équilibre entre roulement efficace sur le bitume et confort sur les pavés.

Une bonne taille pour des voyages heureux

Enfin, pour que cette histoire d’amour urbaine soit durable, le choix de la taille est primordial. Le Bicyklet Claude se décline en deux tailles de cadre, pensées pour s’adapter à toutes les silhouettes.

Un cadre de 44 cm est recommandé pour les personnes mesurant entre 1,50 m et 1,70 m. Tandis que le 48 cm conviendra mieux aux cyclistes d’une taille comprise entre 1,67 m et 1,85 m . Cette attention portée à la géométrie garantit une position de conduite confortable et efficace. Au final, le Bicyklet Claude n’est pas qu’un simple vélo ; c’est un moyen de transport permettant de se déplacer librement, avec le vent pour seul moteur… ou presque.

