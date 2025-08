BON PLAN : Le Denver E3400 CRZ : Un VTT robuste et stylé à moins de 900€ sur Decathlon !

Avoir un bon VTT électrique est un très bon moyen de se promener en ville ou en campagne. Et à moins de 900€, le Denver E3400 CRZ sur Decathlon se pose en incontournable des VTT électriques !

Avec son look robuste et son cadre aluminium 26″, il promet des balades urbaines ou des escapades nature sans compromis. C’est vrai que son excellent rapport qualité-prix y est pour quelque chose. Mais c’est aussi l’un des best-sellers de la marque! Que vous soyez un citadin pressé ou un amateur de chemins forestiers, ce deux-roues a de quoi séduire.

Techno et performance au rendez-vous

Équipé d’un moteur moyeu arrière de 250W et d’une batterie 36V 13Ah, le Denver E3400 CRZ offre une assistance électrique fluide et une autonomie allant jusqu’à 60 km. Son écran LCD et son capteur de vitesse vous permettent de garder le contrôle. Tandis que les freins à disque mécaniques (160 mm) assurent une sécurité optimale. Avec ses 8 vitesses Shimano et son couple moteur de 42 Nm, il avale les montées sans sourciller.

Confort et polyvalence

La fourche suspendue et les pneus 26″ x 2,10 noirs absorbent les chocs pour un confort accru, même sur les terrains accidentés. La selle VTT et les poignées ergonomiques complètent l’expérience, tandis que l’éclairage intégré garantit des trajets en toute sécurité, de jour comme de nuit. Avec ses 22 kg, il reste maniable sans sacrifier la robustesse.

Un prix qui donne envie de foncer

Vendu au prix de 899€ en ce moment chez Decathlon, difficile de trouver mieux. Le Denver E3400 CRZ cumule les atouts : batterie amovible, chargeur pratique, et même une garantie de 2 ans pour rouler l’esprit léger. Que vous cherchiez un vélo pour vos trajets quotidiens ou vos week-ends d’aventure, il coche toutes les cases sans vider votre compte en banque.

Le verdict ? Un must-have !

Entre performance, design et accessibilité, le Denver E3400 CRZ de chez Decathlon qui est en solde à l’heure actuelle, s’impose comme une valeur sûre. Decathlon frappe encore un grand coup avec ce VTT électrique qui prouve qu’on n’a pas besoin de dépenser une fortune pour s’offrir un deux-roues fiable et stylé. Prêt à dompter les chemins ? Ce bolide n’attend plus que vous.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn