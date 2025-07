En céramique et en verre saphir : la Casio Edifice EFS-S650D réinvente l’horlogerie !

Si vous connaissez Casio, alors vous savez que c’est une marque emblématique de montres. Et récemment Casio a dévoilé deux modèles de sa nouvelle ligne Edifice EFS-S650D sur son site britannique.

Elles ont des lunettes en céramique, un verre saphir et des fonctions de chronographe à énergie solaire. Avec un prix de vente fixé à £209 (soit 242,71€), il y a de quoi attirer l’attention des amateurs d’horlogerie.

La Casio Edifice EFS-S650D est une montre d’une classe folle

Les Casio modèles EFS-S650D-2A en bleu marine et EFS-S650D-3A en vert course sont des nouveautés dont il est intéressant de parler.

Pour les passionnés d’horlogerie moderne, ce ne sont peut-être pas des smartwatch à écran tactile, mais elles ont de meilleurs atouts. La taille du boîtier est de 46,7 × 40,9 × 11,7 mm, et le poids total est de 140 g avec le bracelet en acier inoxydable.

Ce qui distingue ces montres, c’est l’utilisation d’un insert de lunette en céramique, une première pour la série Edifice. Ce changement permet à ces montres de mieux résister aux rayures, mais permet également d’harmoniser la couleur de la lunette avec celle du cadran.

Des montres classiques pourvues d’une technologie de pointe

Le cristal saphir avec revêtement intérieur antireflet assure une visibilité optimale. De ce fait si vous choisissez l’une de ces Casio Edifice EFS-S650D, c’est une petite pépite. Puis, le mouvement Tough Chronographe à quartz solaire garantit une précision de ±20 secondes par mois.

Avec une réserve de marche d’environ 5 mois à pleine charge sans lumière, ces montres sont conçues pour être à la fois pratiques et fiables. L’étanchéité à 100 mètres les rend aptes à la natation, bien qu’elles ne soient pas destinées à la plongée.

Un chronographe bardé d’options

Les Casio Edifice EFS-S650D sont conçues pour être faciles à utiliser au quotidien. Elles disposent d’un chronomètre d’une seconde (jusqu’à 29:59) et d’une date affichée à trois heures.

Ensuite vous avez droit à un indicateur de niveau de batterie et d’une alerte de faible charge. Les panneaux solaires sont astucieusement placés sous les index, permettant un design uniforme et opaque.

Des variantes intéressantes

En plus des deux couleurs citées ci-dessus, il existe une Edifice EFS-S650DC-1A, qui présente un boîtier et un bracelet noir avec un cadran gris. Elle n’est pas encore disponible sur le marché britannique. Mais cela pourrait indiquer un déploiement régional échelonné. Sinon, les modèles standard en acier inoxydable coûtent £209 (soit 242,71€). Il est probable que la version plaquée ion soit légèrement plus chère lorsqu’elle sera lancée.

Quand pourra-t-on se procurer ces montres ?

Bien qu’aucune date de mise en stock n’ait pas encore été annoncée, Casio a tendance à passer de l’état « Notify Me » à « Add to Cart » dans les semaines suivant l’annonce. En se basant sur les tendances passées, les livraisons en Europe pourraient commencer avant la fin de l’été. Puis, elles seront suivies par celles en Asie et en Amérique du Nord peu après.

