Alerte édition limitée!  Casio lance ses G-Shock ‘Hidden Glow Vol. 2’ en Europe

Les passionnés de montres connectées et de gadgets technologiques peuvent se réjouir : Casio a récemment lancé sa nouvelle collection de montres G-Shock Hidden Glow Vol.2 en Europe.

Ces modèles, qui allient style et fonctionnalité, sont désormais disponibles dans des pays tels que les Pays-Bas, l’Espagne et l’Allemagne. Par contre, il va falloir les commander si vous êtes en France. Avec des éléments phosphorescents qui s’illuminent dans l’obscurité, ces montres sont conçues pour ceux qui aiment briller, même la nuit.

Quatre modèles, quatre personnalités

La collection se compose de quatre modèles distincts : la DW-6900HDS-7, la GA-110HDS-7A, la GA-2100HDS-7A et la GA-700HDS-7A. Chacune de ces montres présente un design élégant en blanc et bleu, mais elles se distinguent par leurs caractéristiques uniques.

DW-6900HDS-7 : La Classique Indémodable

La DW-6900HDS-7 est une montre Casio ronde de la série G-Shock Hidden Glow Vol.2 emblématique. Elle est résistante aux chocs et se distingue par ses trois cadrans et son affichage numérique. Avec un chronomètre précis à 1/100e de seconde, un compte à rebours et une alarme multifonctionnelle, elle est parfaite pour les aventuriers.

De plus, elle est étanche jusqu’à 20 bars et fonctionne pendant environ cinq ans avec une pile remplaçable. Son prix est de 109 euros, un excellent rapport qualité-prix pour une montre de cette qualité.

GA-2100HDS-7A : L’Hybride Élégant

Ensuite, le modèle GA-2100HDS-7A fait aussi partie des Casio G-Shock Hidden Glow Vol.2. C’est une hybride qui combine un cadran analogique avec un petit écran numérique. Grâce à sa structure Carbon Core Guard, elle offre une résistance accrue aux chocs et à l’eau (20 bars).

Avec une durée de vie de la pile estimée à trois ans, elle est équipée de fonctionnalités telles que l’heure universelle, un chronomètre et cinq alarmes. Proposée au même prix que la DW-6900, elle est idéale pour ceux qui recherchent une montre à la fois classique et moderne.

GA-700HDS-7A : La Polyvalente

pour suivre, la GA-700HDS-7A est un autre modèle hybride. Ce modèle de la gamme Casio G-Shock Hidden Glow Vol.2 se distingue par ses multiples écrans. Comme la DW-6900, elle est résistante aux chocs et étanche jusqu’à 20 bars, avec une durée de vie de la pile de cinq ans.

Sinon, elle prend également en charge l’heure universelle, un chronomètre et des alarmes. À 109 euros, elle représente une option solide pour les amateurs de montres connectées Casio.

GA-110HDS-7A : La Précise et Performante

Par la suite, la GA-110HDS-7A est le modèle le plus cher de cette série, affiché à 139 euros. Résistante aux chocs et au magnétisme, elle est étanche jusqu’à 20 bars et propose un chronomètre précis à 1/1000e de seconde. Bien que sa durée de vie de la pile soit plus courte, estimée à deux ans, ses fonctionnalités avancées en font un choix de premier plan pour les utilisateurs exigeants.

Une disponibilité limitée

Il est important de noter que, selon la boutique en ligne de Casio, certaines unités de la GA-700HDS-7A sont déjà en quantité limitée. Cela pourrait signifier qu’elle sera bientôt épuisée. Les amateurs de montres connectées devraient donc agir rapidement pour ne pas manquer d’en avoir une.

