IRIS eTrike : le vélo électrique du futur pour les déplacements en ville ?  

IRIS a fait renaître l’eTrike en lui donnant une forme aérodynamique futuriste qui lui permet de rouler à plus de 48 km/h. Il peut être utilisé sur route ou piste cyclable par toute personne âgée de 14 ans ou plus

L’Iris eTrike a été présenté pour la première fois en 2017. Il a attiré une attention considérable lorsque l’astronaute Sir Tim Peake a roulé sur une version prototype lors de l’émission The One Show en 2020. Grant Sinclair a travaillé sur la machine depuis lors. Il a maintenant révélé le style amélioré de son intérieur et de son extérieur, alors qu’il continue à préparer la machine pour la production en série. Elle peut d’ores et déjà être précommandée, sachant que les premières livraisons sont attendues pour le début de l’année 2024.

L’Iris eTrike arbore un design futuriste

Le vélo électrique du futur, IRIS eTrike de Grant Sinclair homologué pour la circulation routière, se caractérise par son nouveau siège intégral ergonomique. Il peut être replié pour faire place à un compartiment arrière verrouillable. Cela peut contenir jusqu’à plus de 100 litres d’espace de stockage. Pour accéder à ce compartiment de l’intérieur ou de l’extérieur, il suffit d’utiliser le porte-clés électronique RFID fourni.

D’ailleurs, ce tricycle électrique résiste à toutes les conditions météorologiques. Il est muni d’une carrosserie en mousse EPP et d’un cadre en acier chromoly. Pour une meilleure visibilité sur la route, il intègre des phares, des clignotants et des feux de freinage à LED.

Par ailleurs, l’intérieur comprend également une station d’accueil universelle pour smartphone permettant d’utiliser le GPS et la musique. La nouvelle version d’IRIS comporte également une caméra arrière intégrée de 120°. Ce dernier transmet la vidéo en temps réel à l’appareil mobile du conducteur connecté à la station d’accueil.

Transport personnel efficace et respectueux de l’environnement

La batterie lithium-ion amovible du tricycle électrique offre une autonomie de 48 km avec une seule charge. En outre, Sinclair affirme que le moteur de l’IRIS eTrike – proposé en 250, 500, 750 et 1 000 watts – est suffisamment puissant pour franchir les pentes raides. Seule la version 250 watts est autorisée en France. Elle offre un couple élevé de 80 Nm. Le moteur à entraînement central démarre automatiquement dès que le cycliste pédale. En fait, les moteurs plus puissants requièrent une assurance particulière, une plaque d’immatriculation. Le cycliste doit également disposer d’un équipement complet.

Il y a deux roues BMX en carbone de 24 pouces aérodynamiques à l’avant, avec une seule roue VTT en carbone de 26 pouces à l’arrière. Les trois roues utilisent des pneus Tannus résistants aux crevaisons et des freins à disques mécaniques de rechange. Grâce à ses trois roues, l’IRIS eTrike n’a pas besoin d’être équilibré.

L’équipe de conception a également installé un système de refroidissement avec purificateur d’air HEPA pour la fumée, les germes et les virus en standard. Le système de refroidissement canalise l’air filtré à l’intérieur de la cabine à l’aide de filtres HEPA remplaçables.

Les précommandes de l’Iris E-Trike sont déjà ouvertes via le site de Grant Sinclair. Il faut compter environ 5 700 euros pour le modèle de couleur noire ou argentée doté d’un moteur de 250 watts. En versant un supplément de 900 euros, il est possible de personnaliser le revêtement de l’Iris E-Trike avec 1 à 4 couleurs.